英國男捐精生180名孩子竟爭親權 法官罕見公布姓名提醒求子者

冷凍精子樣本。示意圖。（美聯社檔案照）

2025/02/14 21:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國一名男子宣稱多國求子者，使用他捐贈的精子已經生下約180名孩子，不過，他因為在英國涉及一樁親權官司，法官罕見公開他的姓名，提醒求子者注意，避免使用他提供的捐精服務。

根據《英國廣播公司新聞網（BBC News）》、《衛報》11、12日的報導，這名在英格蘭東北部的美籍男子奧本（Robert Charles Albon），以「捐精人喬（Joe Donor）」之名，在網路上刊登廣告提供捐精服務，宣稱使用他精子生下的孩子人數，已經有約180人，遍佈從中國到澳洲等多個國家。

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不過，英國一對女同志卻因為奧本，陷入一場惡夢。這對同志使用奧本的精子，以體外受精的方式受孕，成功生下寶寶。雙方最初約定，在孩子詢問其生父並且表達希望與生父見面前，奧本不參與孩子未來的養育。但是奧本後來卻要求親權，包括要在寶寶出生證明上登錄他的名字、孩子改名、對非生母要改稱「阿姨」等，並為此告上法院；他還宣稱，其實與受孕的該名女同志，在汽車後座偷偷有了性關係。

奧本的要求被英國高等法院拒絕，審理此案的法官傅內斯（Jonathan Furness）嚴詞批評奧本，「以宣稱尋求保護（該名孩子）的福祉為掩飾」，實際上「完全以自我為中心」、「是想控制」，「對他來說，為了增加他在全球的孩子數量，幾乎把女人和孩子視為商品」。

通常涉及孩子的案件，鮮少公布父母姓名，但是此案罕見公布奧本的名字。傅內斯說，公開此案當事人姓名符合公眾利益，他希望保護女性免於受到非法、未經規範捐精可能帶來的後果，以及避免採用奧本的捐精，「他是打算要繼續捐精的人，有意使用這類服務的弱勢女性，應該充分了解涉及到他的風險」。

此案是在2023年底宣判，但是判決書近日才公布。根據法院文件，奧本對這名寶寶而言是「陌生人」，只在寶寶僅幾週大的時候見過約10分鐘，拍張「僅此一次」的照片。至於奧本宣稱和受孕女發生性行為受精，也遭法官駁斥。

法官說，奧本在社群媒體宣傳捐精也說明，「由母親決定孩子與他是否應該有任何接觸」，當事同志伴侶都不反對透過郵政信箱，讓奧本可每年寄卡片或寄電郵，會保留到小孩適齡能了解此事再給孩子看。法官也認為，小孩改名、以及與奧本直接接觸，並無益孩子的福祉。

然而，這場官司已經導致這對伴侶關係破裂，還嚴重影響生母的心理健康，不過仍會繼續共同撫養小孩。這兩人都支持將奧本的名字公諸於世，她們說，這2年的司法戰是「一場惡夢」、一段「恐怖故事」，世界有必要知道，未受規範的捐精風險。

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