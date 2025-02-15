高溫上看26度！明冷氣團再襲 下週「溜滑梯式降溫」

今天西半部大多為多雲到晴的天氣，晚起微弱鋒面通過台灣，新竹以北地區降雨機率增加，轉為有零星短暫雨，各地高溫回升到22至26度，早晚仍稍涼，低溫普遍為14至17度。（資料照）

2025/02/15 06:57

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（15日）西半部大多為多雲到晴的天氣，東半部雲量稍多有零星短暫雨，晚起微弱鋒面通過台灣，新竹以北地區降雨機率增加，轉為有零星短暫雨，各地高溫回升到22至26度，早晚仍稍涼，低溫普遍為14至17度，早出晚歸請留意氣溫變化並適時增減衣物。

氣象署提醒，週日大陸冷氣團南下，各地陸續轉冷，新竹以北地區將有零星短暫雨。下週一、週二大陸冷氣團影響，北部及宜花天氣較冷，下週三、週四大陸冷氣團逐漸減弱，下週五則是東北季風又增強，或有另一大陸冷氣團南下，北東也將有局部短暫雨。

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沿海天氣方面，今中部以北及金門、馬祖有低雲或局部霧影響能見度，清晨南部地區亦有局部霧，請留意行車安全及航班資訊。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級

未來天氣方面，週日大陸冷氣團南下，北部及宜蘭天氣轉冷，其他地區晚起亦轉冷，環境持續轉乾，僅迎風面的東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，新竹以北地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週一、週二大陸冷氣團影響，北部及宜花天氣較冷，其他地區早晚亦冷；週一水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨，週二水氣增加，東半部地區、基隆北海岸及西半部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。此外，週二中部以北在3500公尺以上高山有零星降雪的機率。

下週三、週四大陸冷氣團逐漸減弱，早晚天氣仍涼；水氣逐漸增加，東半部地區及基隆北海岸有局部短暫雨，其他地區為多雲，週四大台北地區亦有局部短暫雨。

下週五東北季風增強或另一大陸冷氣團南下，各地天氣偏涼；水氣仍偏多，東半部、大台北地區及基隆北海岸有局部短暫雨，其他地區為多雲。

下週六、下下週日東北季風或大陸冷氣團影響，各地氣溫偏冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 17 ~ 27 16 ~ 24 17 ~ 24 17 ~ 24

明天將有大陸冷氣團南下，且會持續影響到下週二，下週五又有另一波冷氣團來襲，預估都會讓溫度再下降。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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