為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    李彥秀房產爭議竟扯他下水！沈伯洋酸急了 加碼補刀曝1事

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    2025/02/14 23:55

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委李彥秀身陷財產申報不實、租金未申報等美國房產爭議，不過，有內容農場造謠民進黨立委沈伯洋在美國擁有未申報房產、涉及千萬元債務，他感嘆，看來李彥秀的美國房產之亂，「真的讓國民黨很受傷。」

    沈伯洋在Threads發文說，內容農場現在竟然造謠他在美國有房子沒申報，還欠債了1000多萬，「然後今天記者拿了這個熱騰騰的造謠來問…」。

    沈伯洋說，自己在美國留學時的置產，都是公開的，甚至「YouTube上還找得到我演講時分享的內容。」他直言，「這完全不是什麼祕密，而且不少朋友都有來拜訪過。」而2017年放棄美國教職回台時，就把當地的房子賣掉了，「因為根本不會再住美國。」

    沈伯洋說，「這是最基本的事實，卻被扭曲成『現在還有房產沒申報』？」更荒謬的是，造謠者連OSINT技術（公開來源情報）都不行，「資訊沒更新就算了，還順便捏造『欠債1000多萬』？這種荒謬的攻擊，除了證明他們急了，還能說明什麼？」

    最後，沈伯洋提到，回台灣之前，準備要賣房子的時候，將屋件放在網站3天的時間，就拿到了5個購買要約，結果5個裡面有4個是中國人，「最後我賣給剩下那1位非中國人。」

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播