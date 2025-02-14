李彥秀房產爭議竟扯他下水！沈伯洋酸急了 加碼補刀曝1事

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

2025/02/14 23:55

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委李彥秀身陷財產申報不實、租金未申報等美國房產爭議，不過，有內容農場造謠民進黨立委沈伯洋在美國擁有未申報房產、涉及千萬元債務，他感嘆，看來李彥秀的美國房產之亂，「真的讓國民黨很受傷。」

沈伯洋在Threads發文說，內容農場現在竟然造謠他在美國有房子沒申報，還欠債了1000多萬，「然後今天記者拿了這個熱騰騰的造謠來問…」。

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沈伯洋說，自己在美國留學時的置產，都是公開的，甚至「YouTube上還找得到我演講時分享的內容。」他直言，「這完全不是什麼祕密，而且不少朋友都有來拜訪過。」而2017年放棄美國教職回台時，就把當地的房子賣掉了，「因為根本不會再住美國。」

沈伯洋說，「這是最基本的事實，卻被扭曲成『現在還有房產沒申報』？」更荒謬的是，造謠者連OSINT技術（公開來源情報）都不行，「資訊沒更新就算了，還順便捏造『欠債1000多萬』？這種荒謬的攻擊，除了證明他們急了，還能說明什麼？」

最後，沈伯洋提到，回台灣之前，準備要賣房子的時候，將屋件放在網站3天的時間，就拿到了5個購買要約，結果5個裡面有4個是中國人，「最後我賣給剩下那1位非中國人。」

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