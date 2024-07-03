北市木新市場改建 攤商拒遷、中繼站惹民怨

文山區木新市場改建一波三折，外牆被掛上拒絕改建布條。（記者楊心慧攝）

2024/07/03 05:30

蔣市府未經溝通 選實踐國中停車場做中繼市場 家長憂危及2校學生

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市文山區木新市場改建，蔣市府去年允諾在地樟文里長林淑珠將樟新市場預定地做為木新市場中繼站，未料承諾跳票，讓她一度下跪陳情，蔣市府則另選實踐國中停車場做為中繼市場解套，但竟未與當地溝通，導致居民強烈反彈掛布條抗議，更荒謬的是連木新市場攤商也反對改建，市長蔣萬安挨批政策荒腔走板、罔顧民意才會不斷出錯。

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市場處︰持續溝通 彙整各方意見

台北市市場處表示，木新中繼市場曾評估十處，包含實踐國中停車場、彰新停車場基地、樟興公園、實踐國小對面兩塊空地、木新公園、樟新公園、樟樹公園、景文高中旁空地、忠順公園等，最後綜合考量選定實踐國中停車場，後續將與在地里長里民、市場攤商及學校與家長會溝通，彙整評估各方意見後確定政策方向。

2樓活動中心為海砂屋 里長盼改建

木新市場啟用四十年，一樓是市場、二樓為區民活動中心，但二樓是海砂屋，林淑珠盼改建，市府原允諾樟新市場預定地做為中繼市場，結果跳票，還編預算規劃興建社會住宅，林淑珠於審查社宅預算時一度下跪要求刪除，議會最終仍通過預算，蔣萬安允諾找替代地點，卻未經溝通就拍板設在實踐國中停車場。

此舉引發樟林里長陳文乾、樟樹里長陳再炯，甚至是實踐國中、國小的家長反彈；陳再炯質疑，市府一意孤行，目前已高達九成以上的居民反對。陳文乾受訪批評，選在該處有嚴重危害學生行人安全之虞，兩校的家長跳腳，擔心影響學生上下課接送，若蔣市府要硬幹，地方絕對抗爭到底。

中繼基地面積僅三分之一 攤數縮減

記者實地走訪，發現實踐國中停車場掛滿反對設置中繼市場的布條，由於該處面積一二一七平方公尺，僅約現今木新市場基地面積三八六二平方公尺的三分之一，攤位數更從一二二攤縮減至一○六攤；另外，忠順街一段路幅僅八米，原上下課時間就易塞車，造成當地強烈反彈。

實踐國中家長會長楊文良表示，早上市場進貨勢必有許多貨車上下貨，對交通雪上加霜，學生安全受威脅，而市場叫賣聲吵雜，恐影響上課品質。木新市場自治會長劉素琴受訪表示，有海砂屋疑慮的是二樓區民活動中心，一樓市場仍堪用，攤商們全反對改建，認為在原市場就好，為何違背民意強行改建？

議員批蔣萬安政策荒腔走板 罔顧民意

北市議員簡舒培表示，攤商反對改建、拒搬遷，在地也反對中繼市場建在實踐國中停車場，蔣萬安卻仍不顧民意硬幹，導致里長、民眾人心惶惶，既然攤商、地方都不支持改建，且市場一樓無海砂屋疑慮，可拆除有海砂屋疑慮的二樓就好。

北市府未經溝通，選定實踐國中停車場做為木新中繼市場，引起居民掛布條抗議。（記者楊心慧攝）

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