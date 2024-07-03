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（新北）10勇者「擁夢飛翔」 克服障礙展長才

新北市教育局舉辦「擁夢飛翔19」新書發表，教育局長張明文頒獎給10位得獎者。（記者翁聿煌攝）

新北市教育局舉辦「擁夢飛翔19」新書發表，教育局長張明文頒獎給10位得獎者。（記者翁聿煌攝）

2024/07/03 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市教育局昨天舉辦「擁夢飛翔十九」新書發表會，敘述十位學子克服身體障礙或逆境、奮發向上的故事。其中新北高中學生吳于嫣，先天罹患軟骨發育不全症，她不放棄自我，在羽球領域發光發熱，如今是最年輕的帕拉羽球國手。

碧華國中學生王潔沂一歲半罹患脊髓性肌肉萎縮症，行動不便，隨著年齡增長，肌肉活動日漸退步，需定期住院檢查，五年級之後因脊椎彎曲進行兩次脊椎手術，她勇於挑戰，在新北市學生美術比賽書法類獲得佳績。

汐止國中學生楊薰絜罹患罕見疾病需使用輪椅，曾因呼吸衰竭與死神擦身而過，更感受生命可貴，上國中後喜歡充滿想像力、科技、手作、設計的POWERTECH課程，曾代表學校出賽。

石門實驗國中學生郭開元昨天以獨輪車表演開場，他戰勝書寫障礙，擅長烹飪、烘焙與獨輪車技能，也在「新北惜食小當家」徵影比賽中榮獲新北市金獎。

柑園國小學生周承硯熱衷射箭運動，克服聽力障礙，在射箭比賽奪得亮眼成績；新北高工學生蔡逸昕患自閉症，透過不斷練習，克服手指精細動作不佳及認知能力缺陷，榮獲第十七屆春天畫展甲組青少年金牌獎等殊榮。

獲得今年總統教育獎的安坑國小張祖銘，突破家境困難限制，在角力運動屢獲佳績；竹圍國小學生鄭宇恩克服學習困難，成為疊杯運動高手；三重高中國中部學生林佳澤克服情緒障礙，品學兼優；瑞芳高工學生周彥廷有學習遲緩，凡事全力以赴，在繪畫、舞蹈和啦啦隊比賽表現不俗。

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