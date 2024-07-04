高雄湖內成立全台首個「災害協作志工中心」 20防災士進駐

高雄湖內區長期推動社區防災培力計畫，成立全國第1個「災害協作志工中心」，榮獲首屆防災傑出獎，由湖內區長賴美娥（右）代表受獎。（圖由湖內公所提供）

2024/07/04 09:46

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄湖內區長期推動社區防災培力計畫，成立全國第1個「災害協作志工中心」，榮獲首屆防災傑出獎，目前有20多名防災士進駐，有備無患。

湖內區長賴美娥表示，湖內區鄰近小崗山、車瓜林、旗山和後甲等斷層，每年颱風、豪雨侵襲，高雄沿海地區易有淹水情況，另早期房屋興建緊密，防火巷十分狹小，若遇火災，整排房屋有陷入火海的風險，因此提升民眾認識災害的基本風險及自我保護概念刻不容緩。

請繼續往下閱讀...

湖內公所自民國107年開始推動社區防災培力計畫，由文賢社區擔任領航社區，培育社區防災種子團隊，財團法人基督教芥菜種會師資群自109年起輔導、陪伴，不斷累積經驗和提升應變能力。

賴美娥表示，公所每年通過旗艦型計畫，對社區夥伴有系統進行防災課程培力，培養防災種子人員，每年並舉辦收容演練和校園防災宣導。

被內政部消防署111年指定湖內區公所為成立示範型災害協作志工中心公所之一，中心設有主任、副主任各1人，組長4人（行政組、關懷組、物資設備組及安全組），每年召開2次會議，必要時加開臨時會，針對志工每年至少進行1次常年訓練，並配合公所收容中心開設排班輪值。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法