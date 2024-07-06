睽違15年林鐵全線通車 首班定期列車上午10點從嘉義開往阿里山

林鐵全線通車，首班定期列車上午10點從嘉義開往阿里山。（記者蔡宗勳攝）

2024/07/06 12:03

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕林鐵百年風華睽違15年再現，首班定期列車滿載85名乘客今天上午10點從嘉義開往阿里山，林鐵吉祥物「鐵鹿站長」特別現身歡送並贈送小禮物給搭車旅客，分享全線通車的喜悅，行車人員也換上嶄新設計的林鐵夏季制服，帶給大家耳目一新的驚艷。

林鐵處長黃妙修指出，為慶祝阿里山全線恢復通車歷史性的一刻，今天由嘉義開往阿里山以及阿里山返回嘉義的第一班正班車，車頭都懸掛紀念車頭牌，並特別邀請鄒族古謠隊以傳統歌謠及歡迎詞，迎接15年來首班自嘉義站發車抵達阿里山車站的旅客。

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首班定期列車乘客、來自台中市的吳小妹妹說，爸爸得知阿里山火車票開賣的時候，很努力搶訂到3張票，今天早上爸爸開車載她和媽媽、妹妹到嘉義搭林鐵火車後，又開車上山和她們會合，今天晚上住在阿里山，很開心可以搭火車到阿里山玩。

鐵道迷表示，上山首班車12點16分到奮起湖車站，停留到13點21分出發前往終點阿里山站；下山首班車13點19分到達奮起湖車站，13點29分繼續開往嘉義站；另外「栩悅號」12點54分到奮起湖車站，13點50分繼續下山，因而只要下山首班車沒有誤點，就有1-2分鐘的時間拍到3列車同框畫面，機會可說相當難得，尤其是上、下山首班定期列車的歷史時刻，更是彌足珍貴。

黃妙修表示，呼應阿里山林業鐵路象徵的歷史，這次林鐵夏季制服設計採山林風，剪裁強調順應身體而生的流暢線條感，簡約、舒適與環境相容。以「穿梭山林，細賞窗中景致風光」為概念，結合「鐵道運輸」、「林業文化」與「豐富山林」三大元素的文化符碼，使用永續環保的布料，具有透氣、快乾、抗皺、防潑水功能，防寒外套保溫性極佳，將永續時尚觀念深植於大眾，傳承台灣美好工藝與智慧。

另林鐵處自今年7月推出韓語版官方網站，現行已有中、英、日、韓4種語言，並將提供中、英、日、韓、德、法6語的電子導覽摺頁；另可透過手機下載「阿里山林鐵小火車」APP，包含訂票、交通、景點、美食及預約導覽等豐富資訊。

林鐵全線通車，首班定期列車上午10點從嘉義開往阿里山。（記者蔡宗勳攝）

林鐵首班定期列車滿載載85名乘客啟航。（記者蔡宗勳攝）

林鐵首班定期列車上午10點從嘉義開往阿里山，林鐵吉祥物「鐵鹿站長」現身迎賓。（記者蔡宗勳攝）

林鐵首班定期列車滿載載85名乘客啟航。（記者蔡宗勳攝）

來自台中的吳姓小姊妹和媽媽搭開往阿里山的首班定期列車。（記者蔡宗勳攝）

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