首批民間自主應變隊成立 內政部籲各機關團體精進防災應變能力

內政部長劉世芳與專家學者及各支 T-CERT隊伍代表合影，並向大家加油打氣。（消防署提供）

2024/07/03 17:27

〔記者陸運鋒／新北報導〕內政部今舉辦「台灣民間自主緊急應變隊中程計畫（T-CERT）」，首批台北港港區T-CERT隊伍結訓授旗儀式，內政部長劉世芳也到場向隊伍成員慰勉，並由內政部次長馬士元授旗及觀摩結訓隊伍演練，除了肯定3支T-CERT隊伍，也強調本計畫的重要性，更期勉各機關團體共同合作來推動，精進防災應變能力。

回顧近年的國內外災害，如2022年南韓首爾梨泰院大規模推擠事件、2023年土耳其大地震、2024年日本能登半島大地震，以及國內去年明揚工廠大火與今年0403花蓮地震，而從國際大規模災害民眾獲救經驗「自助：互助：公助」比例是7：2：1，絕大多數生還者都是透過民眾自救與互助存活。

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劉世芳慰勉台北港3隊T-CERT代表時說，T-CERT的概念是先要有自救的概念，然後救社區、救國家，自己的台灣自己救，歡迎有興趣的企業界朋友，以及公部門、私部門一起參與T-CERT的訓練與建置，救自己也救別人，這就是T-CERT的概念。

馬士元則指出，大家的受訓過程可能問一個問題，現在所做的跟以前有甚麼不一樣，過去的法規裡面有防護團、自衛消防編組、防火管理人，這些制度在過去，比較少組合起來可以運作的機制，25年前發生921大地震時其實就一直想做，但因為社會的條件、防災概念還沒有熟成，但今天在各界的努力下終於開花結果。

內政部指出，今天結訓的台北港營運處、東立物流及世紀風電等3支T-CERT隊伍，是消防署在新北市首批訓練的隊伍，藉由為期3天的理論與實務結合多元培訓課程，學習10門單元課程等核心技能，以於災時政府救援人力未抵達前，能快速先行動員、編組及進行人命救援，讓更多人可以存活下來；至於其他縣市部分，已有高雄市、台南市、台北市、苗栗縣及花蓮縣陸續進行培訓作業，總計今年將成立80隊，預估9月底前可全數完成培訓。

台灣民間自主緊急應變隊中程計畫（T-CERT）隊伍結訓，由內政部次長馬士元執行授旗儀式。（消防署提供）

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