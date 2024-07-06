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到尖石泰崗消暑 嗑水蜜桃、賞甜柿「小朋友」與無敵山景

尖石泰崗所產的水蜜桃中，如圖的黃金桃不僅外型金黃，就連果肉也是金黃色的。（記者黃美珠攝）

尖石泰崗所產的水蜜桃中，如圖的黃金桃不僅外型金黃，就連果肉也是金黃色的。（記者黃美珠攝）

2024/07/06 11:58

〔記者黃美珠／新竹報導〕持續高溫，上山避暑到新竹縣尖石鄉泰崗部落是個好選擇，除了讓人心曠神怡的無敵山景，當地水蜜桃下週末將進入盛產期，除了最近的主力品種「大久保」，稀罕、黃金果肉的「黃金桃」，或綿密香甜且多汁的「上海蜜」都將出籠，一路沿著竹60線而上，迎賓的清涼空氣外，還有青綠色的甜柿「小朋友」，不同它們長大後慣常示人的橙黃模樣，也是殺來客手機電力的萌角色。

泰崗部落的打力農場蔡小姐說，泰崗水蜜桃品種很多，但以目前正在產出的大久保、7月中的上海蜜、7月底以後的黃金桃為主力，大產期間大約落在每年7月15日起10天，8月初之後就進入尾聲。

蔡小姐說，大久保的品質很穩定好嗑；有些農場早一點接枝的，現在也有上海蜜的初桃上市。由於上海蜜口感更加綿密香甜多汁，確實偏好者更多些。至於黃金桃的甜度跟上海蜜不相上下，水分上則稍微不如上海蜜，不過其金黃色的果肉真的稀奇、討喜。

泰崗蕾莎農場負責人高龍雄從去年起接手爸爸留下的1甲水蜜桃園，除了前述品種，還有「白鳳」等較為難管理的。

高龍雄說要挑好吃的水蜜桃，主要是要會「察顏觀色」。

他說，天氣越來越熱，加上午後雷陣雨，造成果蠅肆虐。為了避免被果蠅叮咬造成損失，果農很辛苦地替每顆水蜜桃套袋。

以他1甲2、300棵水蜜桃樹為例，光要替近10萬顆桃子逐顆套袋，就要請10個工人花1週的時間才能完成。但仍多少還是有水蜜桃受害，採收時他們都會先挑出，避免影響信譽。

因此來客選購水蜜桃，首先就要會「察顏」，確認沒遭病蟲害的毒手，再來以自己的品嘗時間的需求來「觀色」。

如果要馬上滿足味蕾的，就選色澤上透紅或透黃的，這表示這顆水蜜桃已經熟透了，通常蒂頭也已經脫落。

如果想要帶回家慢慢享用或分送親友用，那麼就選8分熟、剛鮮採下樹且還保有蒂頭的，以紙盒包裝，避免用袋裝造成擠壓和碰撞，這樣可以冷藏5到6天都是最佳賞味期。

尖石鄉公所農業課長田祖妘說，外傳尖石水蜜桃今年受到夜蛾、天后影響大量減產，事實上透過產銷班了解和調查，雖有個別農戶受害較嚴重，但並無人通報災損，整體產量還比去年多一些。

鄉長曾國大說，為了迎接水蜜桃的盛產，下週末（13日、14日）2天連假期間，公所在北角吊橋的嘉樂竹屋農特產品展售中心有水蜜桃的現場展售，讓大家能就近便利地買到尖石水蜜桃。

金黃果肉的黃金桃，主要產於7月底到8月初，但是少部分泰崗的農友如高龍雄的果園已經推出上市。（記者黃美珠攝）

金黃果肉的黃金桃，主要產於7月底到8月初，但是少部分泰崗的農友如高龍雄的果園已經推出上市。（記者黃美珠攝）

上海蜜的口感更加綿密香甜多汁。（記者黃美珠攝）

上海蜜的口感更加綿密香甜多汁。（記者黃美珠攝）

尖石泰崗蕾莎農場主人高龍雄（左）滿足遊客的好奇心，帶領入園參觀，實際欣賞垂掛在枝頭上的水蜜桃可愛模樣。（記者黃美珠攝）

尖石泰崗蕾莎農場主人高龍雄（左）滿足遊客的好奇心，帶領入園參觀，實際欣賞垂掛在枝頭上的水蜜桃可愛模樣。（記者黃美珠攝）

新竹縣尖石鄉泰崗農友高龍雄手捧上海蜜初桃，預計下週就會開始大產。（記者黃美珠攝）

新竹縣尖石鄉泰崗農友高龍雄手捧上海蜜初桃，預計下週就會開始大產。（記者黃美珠攝）

新竹縣尖石鄉泰崗農友高龍雄手上的水蜜桃，1盒就有有大久保、黃金桃以及上海蜜3個品種。（記者黃美珠攝）

新竹縣尖石鄉泰崗農友高龍雄手上的水蜜桃，1盒就有有大久保、黃金桃以及上海蜜3個品種。（記者黃美珠攝）

甜柿「幼童期」的萌相，在竹60線旁的農路處處可見。（記者黃美珠攝）

甜柿「幼童期」的萌相，在竹60線旁的農路處處可見。（記者黃美珠攝）

新竹縣尖石鄉泰崗部落讓人心曠神怡的無敵山景。（記者黃美珠攝）

新竹縣尖石鄉泰崗部落讓人心曠神怡的無敵山景。（記者黃美珠攝）

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