中監暴力要犯陳坤和開刀脫逃 中檢漏夜偵辦疏縱罪責

中監受刑人陳坤和就醫脫逃，中檢已發布通緝。（記者張瑞楨翻攝）

2022/09/17 23:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕因槍砲等罪名判刑16年，在台中監獄服刑、具暴力傾向的要犯陳坤和，今天傍晚在腳跟骨折剛動完手術後，竟然打開腳鐐，帶傷從中國醫藥大學附設醫院逃亡，還偷車撞毀門檔，對此，台中監獄是否有疏失瀆職，中監至今天深夜仍不回應，不過，台中地檢署已經就台中監獄人員，是否有疏縱人犯相關罪責，已經分案由專責檢察官徹夜偵辦中。

警政署刑事警察局今天晚間發佈「重要緊急查緝專案」通報指出，陳男是左腳的腳跟骨折，今天由台中監獄人員戒護，到中國醫藥大學附設醫院手術取出鋼釘，卻在手術後不久，於今天傍晚5時許打開腳鍊逃亡，通報還強調，「陳坤和犯槍砲等案判刑16年，並且為重刑累犯不得假釋，具暴力傾向；請查緝人員注意執勤安全」。

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陳坤和並於逃離醫院後，在中國醫藥大學附設醫院旁的台中殯儀館內，偷取一輛小貨車，撞毀殯儀館管制進出的門檔逃亡，觸犯竊盜與毀損罪。

台中地檢署今天深夜指出，今天晚間8時許，接獲台中監獄的傳真通知，中檢也於深夜近10時，發布通緝陳男，另外，陳男於逃脫時，還犯下竊盜（偷車）、毀損（撞毀門檔柵欄）等犯行，本署已成立專案小組，由實股檢察官林俊杰，指揮台中市警察局刑警大隊偵四隊、第二分局全力追捕中。

台中地檢署強調，至於台中監獄人員是否有疏縱人犯，以及相關罪責，也分案由檢察官徹夜偵辦中。

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