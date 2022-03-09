下藥迷昏小模性侵還想走後門 男重判10年

台北市自稱音樂人的男子徐宗霆，前年1月以要拍攝專輯封面為由誘騙在網路認識的小模至其租屋處，在熱巧克力中攙入FM2迷昏小模再予性侵。示意圖，與新聞無關。（資料照）

2022/03/09 16:42

〔記者張文川／台北報導〕台北市自稱音樂人的男子徐宗霆，前年1月以要拍攝專輯封面為由誘騙在網路認識的小模至其租屋處，在熱巧克力中攙入FM2迷昏小模再予性侵，還一度嘗試「開後庭花」但進不去；法院審理時他辯稱沒有下藥，且是兩情相願，台北地院合議庭不採信，依以藥劑強制性交罪將徐男重判10年徒刑。可上訴。

判決指出，36歲徐男2019年4月透過手機交友軟體「TINDER」認識被害女模，2020年1月某日聯絡她說急需至他工作室拍攝音樂專輯封面，傍晚徐女抵達後，徐男拿一罐熱巧克力給她，自己卻喝汽水，小模喝後即意識模糊、陷入昏睡，躺在床上休息，徐男晚間8點多趁她昏睡不醒之際，褪去她衣物性侵。

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半途小模感覺到後方有硬物試圖侵入而痛醒，發現自己全裸趴床，徐男在她後方試圖走後門，她以英文問「Are you fucking my ass？（你在弄我後面嗎？）」，徐男回答「嗯哼」，徐女出聲制止，期間她下意識地以手機錄音，錄到3段自己口齒不清和徐男對話的錄音。

後來男友來電，她向男友求救，徐男搶過電話接聽，拒絕透露工作室地址，小模最後和男友約在附近的捷運站，她即自行穿衣逃離現場，和男友碰面去報警。

警方在小模下體採到徐男DNA，驗尿也證實有FM2成分，北檢起訴徐男。北院審理時，徐男辯稱他確實有提供熱巧克力，但否認下藥，發生性關係前有和她聽音樂、聊天一個多小時，氣氛相當不錯，雙方是你情我願，但因她後來要求掐她脖子、肛交，他心生反感才結束性愛，她才翻臉，且她下體、肛門都未受傷，可見他並未硬上。

但被害女模在警、偵、審時多次說詞，對於過程與細節皆大致一致，顯非捏造構陷，且她男友供稱見到女友時，女友全身昏沉無力，連走路都走不好，合議庭因此採信控詞，認定徐男狡辯無悔意，依以藥劑加重強制性交罪，重判10年徒刑。可上訴。

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