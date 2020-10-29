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    狼師染指32人只判1件有罪 地院澄清：可依法上訴

    台南地院判對強制猥褻女學生10次的狼師張博勝合併判刑4年10月。（資料照，記者王俊忠攝）

    台南地院判對強制猥褻女學生10次的狼師張博勝合併判刑4年10月。（資料照，記者王俊忠攝）

    2020/10/29 19:38

    〔記者王捷／台南報導〕國小狼師張博勝被無黨籍市議員林阳乙踢爆，他任教27年涉性侵31學生、犯下32案卻只有1案判有罪，林阳乙批太扯。地院回應，依刑訴法規定，法官不能對未經起訴的案件審判，在該案中，檢方發現10位被害人，對張博勝提起公訴，但地院審理發現有只有一名受害者，有證據證明她受到10次侵害，所以才做出判決，如果有被害人不服可以依法尋求法律協助上訴。

    踢爆此案議員批判決太扯

    去年林阳乙（阳，讀音同陽）在議會殿堂爆料張博勝惡行，張博勝潛伏在校園27年，大家都知道張博勝對學生伸出狼爪，但全校上下都擔心惹麻煩，連校長、督學不曉得為了什麼而替張博勝隱匿犯行，沒人敢站出來指證他，造成31名學生一輩子心中都有陰影。

    據知情這透露，張博勝會趁著午休時間把中意的女學生叫來視聽教室，並在隔音室內撫摸女學生的性器或是親吻，不過這類的證據很難留下來，雖然監察院調查有30多人受害，但是檢方調查時依事實發現10位被害人，因此張博勝對提起公訴。

    不過到了地院審理時，合議庭就事實證據認為，10位被害者中只有1位有客觀證據證明受到張博勝10次侵害，全以加重強制猥褻罪，合併執行4年10月徒刑。所以，如果被害人不服，依然可以循法定程序請求檢察官上訴，如此法院才有合法依據來審理。

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