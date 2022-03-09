無良軍人誆騙少女欠他1億 稱「讓我爽就放過妳」2度硬上

李姓軍人誆騙少女欠他巨債，恫嚇「讓我爽就放過妳」而二度硬上；桃園地院以李男事後與家長達成和解賠償，多次表達悔悟，判處2年徒刑，緩刑5年。（記者余瑞仁攝）

2022/03/09 15:59

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市李姓軍人透過網路社交平台與13歲少女攀談，卻以話術騙稱少女欠他1億元債務，又用另一帳號稱說是債主小弟已幫她還債，要求少女得與他上床抵債，更稱「每個禮拜讓我爽就放過你」，事後2度對少女硬上得逞。桃園地院審理考量雙方已達成和解，李當時為軍人對社會並非無貢獻等，依強制性交罪判處2年徒刑，緩刑5年。可上訴。

判決指出，李男於2018年7、8月暑假透過網路社交平台IG，以2個帳號1人分飾兩角，以A帳號與少女哈拉亂扯後，聲稱少女欠他1億元巨債，再用B帳號自稱是「債主的小弟」，誆稱已經幫她還清1億元債務，更恐嚇少女必須與他上床「用肉抵債」，若不從就要殺了她，還稱說知道她的住處。

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少女被耍得團團轉，更因害怕而答應見面，被李男騎車載往一處國小女廁，李男不顧少女高喊「不要」，對她襲胸、指侵還逼迫口交；李男食髓知味，數週後又以「債主的小弟」身分脅迫少女稱「只要你每個禮拜讓我爽，就放過你」，再度逼出少女硬上得逞。

案經家長發現少女精神狀況有異追問出上情，報警究辦，李男落網後坦承上情，事後與家長達成和解賠償，少女也同意「該怎麼判、就怎麼判」。

法官審酌李男並無前科，案發時間為現役軍人，退伍後已有工作，對社會非無貢獻，且於審理時均坦白犯行且多次表示悔悟，考量他案發時年僅20多歲，日後猶有可為，若入獄執行恐與社會隔絕難以復歸，以此酌予減刑，依2個成年人故意對少年犯強制性交罪，各判處1年7月徒刑，應執行2年，緩刑5年，並應向公益團體提供200小時勞動服務，並接受法治教育10小時。

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