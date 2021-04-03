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    台鐵出軌》義祥負責人被聲押 罹難者家屬嘆：幾十條人命賠不起啦

    涉肇事負責人李義祥昨晚被檢方聲押，有年輕罹難者的父母及祖母到場認屍，媽媽無奈表示「幾十條人命他賠不起啦」。（記者闕敬倫攝）

    涉肇事負責人李義祥昨晚被檢方聲押，有年輕罹難者的父母及祖母到場認屍，媽媽無奈表示「幾十條人命他賠不起啦」。（記者闕敬倫攝）

    2021/04/03 05:10

    〔記者闕敬倫／花蓮報導〕台鐵太魯閣號408次列車昨日上午遭工程車撞擊出軌，釀50死、162傷慘劇，義祥工業社負責人李義祥已被檢方聲押。有年輕罹難者的父母及祖母到場認屍，靜候DNA相驗結果，聽聞涉肇事者被聲押的消息，母親僅無奈表示「幾十條人命，他賠不起啦」。

    義祥工業社車號775-TX號吊貨車停靠清水隧道邊坡，不明原因滑落鐵道，導致太魯閣列車迎面撞上，推擠貨車進入清水隧道，造成重大死傷。

    警方先向涉肇事者李義祥進行初步偵訊，再將他移送地檢署複訊，檢方訊後認為，李義祥有湮滅、串證之虞，且情緒極度不穩，決定依過失致死罪嫌向法院聲請羈押。

    在本次事故中，一名26歲罹難者在事故中遭撞毀，遺體難以辨識，死者的阿嬤、父母及阿姨，今晨1時許從台東趕赴花蓮認屍，4人待在休息區靜候DNA鑑定結果，陪伴摯愛的孩子最後一程。

    罹難者的祖母坐在椅上頻頻拭淚，媽媽哀傷地說「阿嬤最疼他了」，隨後沉痛表示，在意外發生後，檢警通知家屬的速度令人難以接受，後續究責已不太重要，家屬最希望的是能盡快將至親接回家裡，盡快入土為安。

    媽媽獲知涉肇事負責人李義祥被檢方聲押後，略帶慍怒，並無力嘆道，「幾十條人命就這麼沒了，他賠不起啦」。

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