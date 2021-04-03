台鐵出軌》工地監造單位被起底 驚見「猴硐坍方」顧問公司

台鐵2日第408次太魯閣號在花蓮清水隧道因撞擊一輛從邊坡滑落下來的吊卡車，發生出軌事故釀成大量傷亡。（記者羅沛德攝）

2021/04/03 01:26

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵408車次太魯閣號昨天（2日）在花蓮清水隧道撞擊一輛從邊坡滑落下來的吊卡車，出軌釀成大量傷亡，有當地民眾起底負責監造工程的是「聯合大地工程顧問股份有限公司」，在2020年12月瑞芳－猴硐邊坡崩塌事件中，該公司為台鐵局委託顧問，在當時被質疑邊坡分級不確實。

花蓮民眾在臉書社團「花蓮同鄉會」貼出太魯閣號事故現場營造單位的資料，工程名稱為「鐵路行車安全改善六年計畫」，設計與監造單位都是「聯合大地工程顧問股份有限公司」，而工地主任是駕駛肇事吊卡車的李義祥，資料上的施工日期至今年1月20日就該結束，但重要公告事項則載明截至3月底實際進度為99.3%，落後原因為施工變更，每日施工8小時縮短為4小時。

請繼續往下閱讀...

據了解，2020年12月台鐵瑞芳－猴硐路段發生邊坡崩塌事件，而邊坡等級共分為A、B、C、D四個等級，A級是邊坡有明顯不穩定徵兆，且可能影響列車通行，須採取必要維護補強等緊急處理措施，並配合密切巡查及監測；B級是邊坡有疑似不穩定徵兆，且可能影響列車通行，須採取必要維護補強等措施，並加強巡查及監測；C級是邊坡無明顯不穩定徵兆，仍需進行巡查或例行性維護，並視需要進行監測；D級為邊坡處於穩定狀況，仍需進行巡查，或可解除列管，回歸各路線保養作業。

「聯合大地工程顧問股份有限公司」於106年受台鐵局委託，針對台鐵局全線（南迴線除外）沿線邊坡及擋土設施進行初次的目視檢測調查及安全評估與分級，在瑞芳－猴硐路段坍塌後，該公司聲明當年11月30日台鐵局巡查人員發現異常徵兆擴大後，就有調派專業人員傾全力協助台鐵局搶通，對於各界專業人士指正與建議自當虛心受教，不過深怕部分人士未能完全明瞭計畫來龍去脈及執行細節等詳細情況，就依不完整資訊做出與事實和實際狀況不符的誤解和判斷，打擊台鐵局搶修同仁不眠不休的努力，及造成公司信譽損害。

花蓮民眾起底，負責工程設計與監造單位都是「聯合大地工程顧問股份有限公司」。（圖取自花蓮同鄉會臉書）

去年12月瑞芳－猴硐因邊坡坍方導致路線中斷。（台鐵局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法