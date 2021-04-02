台鐵出軌》工程車無端滑落釀禍 台鐵怒：廠商能拿什麼出來賠

台鐵408次太魯閣號今日於花蓮清水隧道前，因撞擊一輛從邊坡滑落下來的吊卡車，發生出軌事故釀成48死。（記者王峻棋攝）

2021/04/02 16:10

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵408次太魯閣號今日於花蓮清水隧道前，因撞擊一輛從邊坡滑落下來的吊卡車，發生出軌事故釀成48死。台鐵日前已宣布清明連假期間全線所有工程均停工，為何還會有工程車輛滑落軌道。台鐵局表示，經了解確定是有通知外包廠商停工，但不知道工地主任為何今日會突然去巡工地，然後明明用走路就能巡卻要開車，最終釀成大禍；目前警方與檢調已請該工地主任前往製作筆錄及進行調查。

台鐵事故路段現正進行鐵路行車安全改善六年計劃中的興建明隧道的工程，施工廠商為東新營造公司，監造單位聯合大地工程顧問公司，並委由中棪工程顧問公司專案管理。主要因為該路段位於和仁隧道與清水隧道間，108年時曾有一顆12立方公尺、30噸重的石頭掉落，所幸當時是砸落在東正線與西正線間，未釀傷亡。

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台鐵局表示，為讓清明連假疏運能順利，先前已通知全線相關工程全部停工，避免影響列車運行。經了解該地工程人員都已放心去休假，但不明白為何工地主任今天會突然跑到工地現場視察，且現場僅幾百公尺完全能用走路視察，但他卻將原本停得很平穩的吊卡車發動，選擇駕車巡視，然後停在一個便道上還未停穩就下車巡視，最終導致車輛溜下邊坡釀禍。

對於詢問是否會向施工廠商求償，台鐵局表示，目前還沒有討論到這塊，但廠商到底能拿什麼出來賠，就算設備損失不用賠償，還有這麼多條人命往生，根本就賠不起。

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