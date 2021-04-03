為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台鐵出軌》傾斜式列車事故較嚴重？ 台鐵局：關聯性應該不大

    2021/04/03 00:40
    太魯閣號出軌，台鐵人員漏夜搶救。（記者羅沛德攝）

    太魯閣號出軌，台鐵人員漏夜搶救。（記者羅沛德攝）

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕搭載492名旅客（含120個站票旅客）以及2名司機員、1名列車長、1名清潔人員的台鐵408次太魯閣號，昨天（2日）在花蓮第一清水隧道北上撞擊工程車出軌，釀50人死亡、162人受傷。外界質疑傾斜功能讓列車傾斜讓車輛可高速過彎，及販售大量站票，才會造成死傷這麼嚴重，台鐵局表示，列車並未因此翻覆，死傷情況應與傾斜功能沒有任何關係。

    台鐵局說，當地軌道是採用無道碴軌道，也就是使用鋼筋混泥土固定住PC枕，類似高鐵的軌道，整個構件夾力較大，PC枕地承受力也較強，鋼軌不容易被推走，才讓軌道被推歪的情況下，列車沒有大幅脫離軌道。

    對於外界質疑是否因為傾斜功能讓列車傾斜高速過彎行駛，並導致列車傾斜持續磨擦山壁才會釀嚴重死傷？台鐵局說，昨日路段進入隧道前，有一個小半徑曲線800公尺的彎道，一般車輛限速為時速120公里，普悠瑪號、太魯閣號等傾斜式列車，能以時速130公里通過，彼此速限只差10公里。

    太魯閣號撞上從邊坡滑落至軌道上的工程車，出軌釀成重大傷亡。（記者王峻祺攝）

    太魯閣號撞上從邊坡滑落至軌道上的工程車，出軌釀成重大傷亡。（記者王峻祺攝）

    台鐵局認為，死傷嚴重可能還是因為太魯閣號高速撞上從邊坡滑落至軌道上的工程車，導致列車傾斜，朝海側出軌，進入隧道當中，車頭被削掉一半，車廂也持續磨著山壁導致扭曲變形所致，與傾斜功能無太大關聯性。

    至於賣站票讓乘客無位可坐釀嚴重死傷，台鐵局回應，這個目前無法判斷，但以現場死傷較嚴重的乘客都集中在車頭側前兩節車廂，後面兩節車廂乘客傷亡較小，認為應該是與撞擊、車廂摩損變形所致，與站著或坐著關聯性較小。

    台鐵人員漏夜搶救。（記者塗建榮攝）

    台鐵人員漏夜搶救。（記者塗建榮攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台鐵出軌》慟！6歲小妹成最小罹難者 9歲姊姊腦部重創開刀
    2021/04/03 00:29

    台鐵出軌》慟！6歲小妹成最小罹難者 9歲姊姊腦部重創開刀
    台鐵出軌》太魯閣號清水隧道出軌 釀50死162輕重傷
    2021/04/02 23:37

    台鐵出軌》太魯閣號清水隧道出軌 釀50死162輕重傷

    買房到底好不好？專家教你這樣評估
    台鐵出軌》台鐵車廂破裂變形 殘肢斷頭宛如人間煉獄
    2021/04/02 23:18

    台鐵出軌》台鐵車廂破裂變形 殘肢斷頭宛如人間煉獄
    台鐵出軌》錯搭死亡班車…丈夫兒女都走了 獨活媽媽悲求真相
    2021/04/02 21:45

    台鐵出軌》錯搭死亡班車…丈夫兒女都走了 獨活媽媽悲求真相
    台鐵出軌》「希望兒子沒有痛了」殉職司機袁淳修母接噩耗痛哭
    2021/04/02 21:15

    台鐵出軌》「希望兒子沒有痛了」殉職司機袁淳修母接噩耗痛哭
    台鐵出軌》初步鑑定報告出爐 工程車未拉手煞車溜逸釀禍
    2021/04/02 20:06

    台鐵出軌》初步鑑定報告出爐 工程車未拉手煞車溜逸釀禍
    社會今日熱門
    到溪邊上傳統漁獵課 南投學童落水溺斃
    2021/04/02 06:53

    到溪邊上傳統漁獵課 南投學童落水溺斃

    台南警方涉包庇易服勞動不實 翁茂鍾遭聲押
    2021/04/02 02:54

    台南警方涉包庇易服勞動不實 翁茂鍾遭聲押

    調局丟毒案／蔡清祥：懲處絕不只這樣
    2021/04/02 05:30

    調局丟毒案／蔡清祥：懲處絕不只這樣

    這個調查官 上班開馬自達 下班駕600萬賓士
    2021/04/02 05:30

    這個調查官 上班開馬自達 下班駕600萬賓士

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播