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    台鐵出軌》吊卡車滑落被撞上！工人曝老闆「剛停好就釀禍」

    當地工人表示，工地主任今因責任心巡視，且「有拉手煞車」，不明白為何會有發生事故。（記者王峻祺攝）

    當地工人表示，工地主任今因責任心巡視，且「有拉手煞車」，不明白為何會有發生事故。（記者王峻祺攝）

    2021/04/02 19:17

    〔即時新聞／綜合報導〕台鐵408次太魯閣號今（2日）在花蓮清水隧道因撞擊一輛從邊坡滑落下來的吊卡車，發生出軌事故釀成大量傷亡，台鐵表示目前全線停工，質疑工地主任為何今日會突然去巡工地，當地工人表示，工地主任今因責任心巡視，且「有拉手煞車」，不明白為何會發生事故。

    據瞭解，工程車是花蓮市義祥工業社所有，今早車號775-TX號吊貨車在清水休憩區附近工地停放車後，因不明原因致吊貨車滑落大清水休憩區附近鐵道，導致408號太魯閣列車迎面撞上，並推擠貨車進入清水隧道，花蓮地檢署獲報後派遣主任檢察官曾開源組成專案小組偵辦，新城警方也將疑似肇事的工程車負責人帶回警局偵訊。

    根據《聯合報》報導，義祥工業社負責人李義祥底下工人指出，李同時身為工地主人與公司老闆，因責任心使然，今日有鑑於「沒有施工、沒有人在」才到現場巡視安全情況，深怕軌道上會有鋼筋或其他異物，而會開吊卡車到現場，工人猜測「可能是要搬運物料」，不料車子停好後人才剛走下斜坡就聽見撞擊聲響，「再趕回來看，就來不及了」。

    工人強調，老闆聲稱「有拉手煞車」，甚至停好車後還在現場撿拾石頭擋住車輪，但是車子還是滑下斜坡，原因究竟為何還要等後續調查，工人指稱該斜坡呈現45度，他自己騎機車也數度摔車，但現場其實還有別的平台能夠停車，老闆怎麼會把車子停在斜坡上他也「不曉得」。

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