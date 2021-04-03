台鐵出軌》遺體確認進度緩慢？ 花檢：2天內全數完成

花蓮地檢署檢察長俞秀端對外說明目前遺體確認的進度。（記者花孟璟攝）

2021/04/03 01:02

〔記者花孟璟／花蓮報導〕臺鐵昨上午發生事故，超過50人罹難，昨天傍晚起遺體陸續送到花蓮市立殯儀館，卻有家屬質疑「進度太慢」？對此花蓮地檢署檢察長俞秀端午夜前出面闢謠，她說，目前已經確認身分26人，其中有15人完成相驗，獲得家屬指認。她強調，無法迅速確認是因為多數遺體都不完整，檢方已採集遺體及到場家屬DNA「檢體已經在往台北的路上」，將在這2天全數完成比對。

俞秀端說，由於許多遺體殘缺不全，就連家屬都無法辨識遺體是不是他們的家人，再加上無法確認親人是否罹難的家屬，總共20幾組家屬已經採集DNA；無法辨識的遺體也已經完成DNA採集，檢體由花蓮縣縣警局刑警隊、刑事警察局鑑識組晚間已分別趕往台北，死者DNA送法醫研究所、家屬DNA送刑事警察局，會在最短時間內完成比對及鑑定，不會像外界說「一兩個月才能完成」，晚間也會徹夜持續作業「沒有截止時間」，一定這2天內全部做完。

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俞秀端強調，截至凌晨，遺體已確認身份有26人，15人已經由家屬確認並完成筆錄，並強調「時間拖比較久」不僅是因為這是重大災難，很多遺體殘缺不全，更不能在沒有比對完整之下，讓任何家屬領錯遺體、或把不屬於遺體的部份領走，必須更審慎處理。

她說，事實上對於50幾個屍袋，要拍照、採證、把照片用彩色傳輸給家屬指認，還要請其他單位協助，都不是容易的事情，「大家都已經盡全力，絕沒有人力不足、沒有進度緩慢的問題」，目前現場採驗及鑑識人力充足，包括鑑識組、刑事組、檢察官、法醫、檢查事務官、書記官，人員都充足的，最大的努力在於確認死者身份，我們會持續努力下去「沒有時間限制」，徹夜把事情做完。

她也表示，有媒體錯誤報導「有家屬不滿、暴動」，但現場大家都有看到，每一位家屬都有3人1組人力，包括1犯罪被害人保護協會、1位司法警察、1位社會局志工或心理師，家屬現在情緒都是平和的，可能看到不實報導，才會有恐慌的情況。

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