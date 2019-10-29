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首頁　>　社會

捉姦妻子偷吃小王還聽到高喊「快進來」 檢仍不起訴

情境圖

情境圖

2019-10-29 12:04:21

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣壯圍鄉游姓男子發現裴姓妻子與簡姓小王有染，在施姓住戶的陪同下，破門進到裴位於宜蘭市的住處，發現裴女與簡男一絲不掛，因此控告兩人通姦，施姓住戶也證稱，破門前有聽到門內傳來「快進來」的女聲與喘息聲，不過，因為游男無法提出證據證明裴女與簡男確實有性器接合，全案檢方不起訴處分。

不起訴書指出，游姓男子因懷疑妻子與簡姓男子有染，與今年3月27日，與施姓社區住戶，一起前往裴女宜蘭市的住處破門捉姦，發現兩人一絲不掛，因認為妻子與簡男在臥室有性器接合的相姦行為，遂控告兩人通姦。

施姓住戶也於偵查時證稱，破門前有聽到裴女高喊「快進來」，也聽到喘息聲及床鋪撞擊聲，衝進去看兩人是全裸，但當時兩人就已分開，未看到有性器接合。

裴女則辯稱，是她邀請簡男到家裡喝酒，並打算已5000元為代價，與簡性交易，為誘使簡答應性交易，她才隱瞞已婚身分，正與簡脫去衣物撫摸身體，準備發生性行為前，就被破門。

檢方認為，勘驗游男提供相關影帶，僅拍到簡男在門邊試圖關門、阻擋拍攝，以及被告蹲在床邊遮住身體，與游男爭吵的畫面，未拍攝到兩人正在發生性行為的畫面，且游男無法提供保險套及染有DNA的衛生紙來證明裴與簡有染，縱使被告兩人裸體共處一室有違男女正常友誼，但仍不構成通姦罪嫌，全案不起訴處分。

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