「A片都這樣演啊」老婆跟男同事電愛 老公崩潰離婚求償

2019-08-27 19:27

〔記者王定傳／新北報導〕曾姓男子發現38歲的陳姓妻子在洗澡、上廁所及睡覺時，手機都不離身，覺得有問題，進一步追出老婆竟愛上與她相差19歲、現年57歲的張姓男同事，2人甚至還玩起「電愛」，在訊息中極盡挑逗說：「A片都這樣演啊、要你射在我嘴裏」，曾男為此離婚並提出求償，新北地院審理後判決陳、張2人賠償18萬元。

去年4月，曾男發現妻子在洗澡、上廁所及睡覺時，手機都不離身，多次以加班、有事情為由出門，甚至偷偷講電話、傳LINE，一見到他經過，又趕緊掛掉手機，不僅如此，以往午休時，妻子都會返家休息，後來都待在公司與張男聊天，甚至一起外出購物。

曾男本不在意，直到耳聞2人「工作時有說有笑、動作行止非常曖昧」，逐漸懷疑，果真在LINE對話中發現2人以「親愛的、老公、老婆」互稱，陳女甚至傳了一張女性半裸照給張男，與張男上演「電愛」，在訊息中極盡挑逗說：「A片都這樣演啊、想看你高潮、要你射在我嘴裏」等。

2人甚至還在訊息中說：「我想跟你牽手逛街、上次去深坑你都沒牽我、你要主動牽我」；曾男發現遭背叛後決定離婚，並提出60萬元求償。對此，陳女否認偷情，並解釋LINE對話只是開玩笑，沒有實質意義；張男也附和說僅是聊天、開玩笑。

不過，法官依對話等證據判斷，2人互相表達愛意，還以性暗示言詞挑逗，已逾越有配偶者與異性友人間正常往來，並因此破壞曾男婚姻，判賠18萬元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法