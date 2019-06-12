月薪20萬元機師戴綠帽 妻戀果農姊夫2度捉姦仍不放手

2019-06-12 17:34

〔記者蔡清華／高雄報導〕月薪20萬元的民航郭姓機師長年在外，妻子因經營網購，與種植芒果丈夫的姊夫互動密切，進而發生不倫之戀，兩人多次上摩鐵遭兩度捉姦，逼簽協議仍不放手，郭男向法院提出民事損害賠償，兩人先後得賠償雙方原配合計300萬元。

判決指出，郭姓男子擔任民航機師，與魏姓妻子結婚10餘年，育有1對子女，經常要外宿桃園或國外，妻子自己經營網路團購，而與在屏東種植芒果的郭男姊夫互動頻繁日久生情。

郭男原本以為與妻子結婚多年感情和諧，沒想到去年6月6日上午，突然接獲胞弟通知，指妻子與姊夫同宿於高雄市汽車旅館遭姊姊捉姦，更讓他驚訝的是這已非兩人第一次姦情敗露。

去年2月25日魏、江2人就曾到摩鐵過夜遭郭男的姊姊捉姦，2人到派出所簽下和解書，雙方承諾必須賠償郭女250萬元，不再以任何方式聯絡或接觸。郭男於去年7月12日和魏妻離婚，並向橋頭地方法院提出民事求償150萬元，並須登報道歉。

魏女與江男在法院審理時否認姦情，指兩人是到摩鐵唱歌及談芒果生意買賣，第一次被捉姦是因為江妻帶大票人出現，心生畏懼才向她簽字道歉。

法院調查，郭姓機師碩士學歷月入20萬，魏妻專科畢業，江男為高職畢業，目前沒有固定工作，偶而從事臨時工務農，名下沒有財、房產，經審斟原告之訴為一部有理由，一部份無理由，判決被告兩人賠償50萬元。全案仍可上訴。

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