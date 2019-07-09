日夜兼差家變 妻與小王判賠30萬

2019-07-09 19:25

〔記者王定傳／新北報導〕曾姓男子與吳姓前妻原本育有3名子女，為了給家人更好的生活，晚上當夜班計程車司機載客，白天兼職工作，但去年間，他卻發現妻子竟與一名林姓男子交往曖昧，甚至擁抱、牽手及同居，氣炸求償，2人亦在今年離婚，新北地院審理後判吳、林2人賠償曾男30萬元。

曾男提訴指出，他與吳女育有3名未成年子女，夫妻感情甚佳，婚姻堪稱和樂，他為了給家人更好的生活，4年前開始當夜班計程車司機，白天兼職工作，但去年4月，他卻發現吳女與林男在臉書上互留曖昧訊息，吳女事後更因此與他爭吵，離家出走，不知去向，致夫妻關係與親子感情疏離。

曾男指稱，他後來經朋友告知才發現吳女竟與林男同居，還在公開場合牽手、擁抱、出遊逛街，甚至為了逼他離婚，提出離婚訴訟，後來2人經法院調解協議離婚，2人隨即出雙入對，交往至今，因此求償60萬元。

吳女否認有跟林男曖昧留言，並聲稱因曾男家暴及恐嚇，讓她罹患憂鬱症才離家，林男得知後陪伴在旁，後因她希望能跟子女同住，請父親裝修房間，而暫時住在林男租屋處，屋內還有林男阿姨，2人並無曖昧；林男也說是吳女遭家暴有輕生念頭，為了安撫，才有牽手、擁抱、出遊、同居情形，且同居原因是吳女家裡修繕，才借住於他的租屋處。

法官審理後以2人多次在公開場合為牽手、擁抱、出遊逛街，旁若無人，並同居一處，干擾曾男婚姻關係，破壞2人夫妻生活美滿與幸福，並致曾、吳婚姻出現重大破綻而離婚，判賠30萬元慰撫金，可上訴。

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