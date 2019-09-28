妻向博士拉保險竟拉進摩鐵 軍官夫抓姦反遭誤會仙人跳

2019-09-28 18:59

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕林姓陸軍上尉的妻子張女以拉保險為業，張女認識客戶陳姓博士後，談保險竟談到摩鐵裡面去，林男據報活逮，陳男竟以為上尉是來仙人跳的，由於檢方查無二人通姦實證刑事部分不起訴，但新竹地院民事庭認定二人行為已逾越正常男女社交程度，判陳姓博士應賠償林姓上尉10萬元。

林姓上尉指控，妻子張女是保險業務員，2018年12月與客戶陳姓博士先到竹北市某日本料理餐廳內用餐後，再一同前往汽車旅館共處約3小時。

事後他LINE質問陳男，陳男表示因為當天在餐廳喝到有點醉，張女說要按摩，陳男說要按的話就去汽車旅館，經他不斷質問，陳男也表示自己做錯了，不應該如此，且如果換作是他的話，也不會相信到汽車旅館是純按摩。

事發之後，陳男一再建議張女離婚，林姓上尉憤而向陳姓博士求償45萬元，事後並將張女休掉。

陳姓博士則告訴法官，當天確有與張女一同前往汽車旅館，然只有按摩並未發生性行為，張女在LINE上一直表示已經在辦離婚，也表示出去沒問題，當天用餐時，也是張女主動喝醉，後來他發現此事，還一度認為是仙人跳，而林姓上尉提告他妨害家庭部分，新竹地檢署檢察官已經不起訴處分確定。

民庭法官認為，陳男明知張女尚未離婚，卻仍一同前往汽車旅館，實已逾異性朋友間互動模式，顯非通常社交禮節及友誼往來行徑。

陳男與張女在當時均各自有婚姻關係，亦為有相當智識及社會經驗之人，縱認二人並非前往汽車旅館通姦，然依社會一般常情，已婚男女前往汽車旅館，在不公開之私密空間共處一室，已構成不正當往來關係，逾越已婚者與非配偶異性友人正常社交程度，就算刑事確定不起訴處分，至多僅能認為檢察官查無證據證明二人通姦，二人行為已侵害林姓上尉配偶身分權，最後判賠10萬元。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法