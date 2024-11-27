「88會館」郭哲敏1億交保裁定被撤銷 今被裁定羈押禁見2月

「88會館」負責人郭哲敏。（記者王定傳攝）

2024/11/27 15:43

首次上稿14:48

更新時間15:43（更新郭哲敏等2人被裁定羈押）

〔記者王定傳／新北報導〕新北地院審理「88會館」負責人郭哲敏涉經營線上賭博網站及地下匯兌案，合議庭本月8日裁定郭哲敏和親信張旭昇分別以5000萬元、500萬元交保，檢方抗告成功，高等法院撤銷發回更裁，地院改裁定郭以1億元、張1千萬元交保，檢方再提抗告，高院昨撤銷發回更裁，新北地院今下午開庭，經評議後認為，2人羈押原因及必要性仍存在，裁定回復羈押禁見，並自29日起延押禁見2個月，2人當庭被法警上銬，還押看守所。

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高院裁定指出，郭哲敏、張旭昇2人，先前均有逃亡事實，在國外亦有相當資力與生活條件，再次逃亡可能性甚高，新北地院裁定命郭、張各以1億元、1千萬元交保，均限制出境、出海及住居，並施以電子監控等替代處分，是否足以擔保2人絕無逃亡可能，不無疑問。

此外，郭、張2人之間，以及張與其他同案被告之間，是否無串證可能，新北地院原裁定並未妥適說明，亦有不當。

這不是郭哲敏涉案被押後第一次交保，他因涉地下匯兌、洗錢等案，卻在搜索前逃出國，檢調去年將他從泰國解送回台，聲押禁見獲准，去年11月追加起訴後，合議庭裁定將郭、張2人羈押禁見，2人直到今年4月才獲交保，檢方隨即抗告成功，兩人5月再度被羈押直至11月，合議庭認為兩人已無羈押必要，再次裁定交保；檢方又抗告成功，新北院於11月18日裁定兩人保金各加一倍，郭哲敏1億元、張旭昇1千萬元交保。

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