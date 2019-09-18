交通違規檢舉沒奬金又實名制 檢舉反增不減檢舉達人這麼說…

2019-09-18 09:33

〔記者黃良傑／高雄報導〕交通違規檢舉採實名制後，高市警方發現檢舉總件數不減反增，統計今年1至8月檢舉案達23萬2338件，較去年同期20萬4422件增加2萬7916件，其中以「違規停車」奪冠，交警特地詢問一位檢舉達人的心境，對方指曾被闖紅燈的車子撞重傷，身心折磨，才以行車記錄器檢舉違規，檢舉並沒有獎金。

交通大隊統計今年1至8月間，民眾檢舉各類交通違規總件數較去年同期增加2萬7916件，檢舉各類交通違規前3名分別是「違規停車」13萬912件，佔檢舉總件數56.3％最多；「闖紅燈」1萬7858，佔檢舉總件數7.6％次之；「變換車道未打方向燈」1萬6683佔檢舉總件數7.2％名列第三。

除了「併排停車」造成道路使用空間縮減，增加其他車輛駕駛人或行人為閃避，繞越該違規車輛所衍生的危險外，第二、三名的「闖紅燈」、「變換車道未打方向燈」經常造成交通事故發生。

警方詢問一名檢舉達人，他表示，曾經因對方於十字路口闖紅燈，造成重傷住院一個月及在家休養五個月，期間無論是身體的傷害或是心理的折磨，對於當事人來說都是精神上的耗損，此後，這位檢舉達人經常以行車紀錄器檢舉闖紅燈，除了讓違規者收罰單記取教訓，也希望減少類似案件車禍發生。

由於現代人手一機錄影設備普及，加上各地方警察局均有檢舉違規專用網頁，提供民眾方便、迅速的檢舉違規管道，雖今年初起採「實名制」檢舉，但却不影響民眾的熱心、正義感及對改善交通秩序的期待，警方呼籲民眾遵守交通規則，不要讓自己的荷包失血，更避免危及其他用路人安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法