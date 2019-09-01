桃園市鎖定易肇事路段 9/2起連9天「交通大執法」

2019-09-01 23:25

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕鑑於桃園市蘆竹區上月24日，發生酒駕釀3死4傷的重大交通事故，對此，桃園市警局將從明天起至10日止，展開連續9天的「交通大執法」，各警分局將針對轄內發生死亡車禍的重點路段，於上下班尖峰時間，加強稽查取締。

據桃園市警局交通大隊分析，因違規而導致死亡車禍發生的主要原因，包括汽車駕駛不禮讓行人、行人不依規定穿越車道等7項，呼籲駕駛及行人務必遵守交通安全規則，以免加強執法後，因違規吃上紅單，讓荷包變瘦。

據桃市警局交大統計，今年6至7月桃園市易肇事路段分別為桃園區中山路、中壢區環中東路、楊梅區中山北路、大園區中正東路、大溪區介壽路、平鎮區中豐路、龜山區萬壽路二段、八德區介壽路二段、龍潭區中豐路及蘆竹區南崁路，各分局將針對易肇事路段，於每天上午8點至10點及下午4點至6點的上下班尖峰時間，加強交通違規取締。

桃市警局交大執法組長連國豐指出，經分析易造成死亡車禍發生的原因有7項，包括機車未依規定兩段式左轉，占15.3％，違者可罰600元至1200元；機車不在規定車道行駛，占12.2％，違者可罰600元至1800元；行人未依規定擅自穿越車道，占10.2％，違者可罰300元。

連國豐表示，逾75歲高齡者，駕照逾期仍駕駛，占4.1％，違者可罰1800元至3600元；酒精濃度超過規定標準駕駛（酒駕），占4.1％，機車駕駛可處1萬5000元至9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人可處3萬元至12萬元，並均當場移置保管該汽機車及吊扣其駕駛執照1年至2年；汽車駕駛不禮讓行人，占3.1％，可罰1200元至3600元；超速的部分，占2.0％，可罰6000元至2萬4000元。

另，有鑑於去年8月中壢警分局余姓巡佐下班晚上陪妻子散步，遭後方的汽車撞死，桃園警方分析發現，行人若不是走在人行道或騎樓，而是走在馬路時，也建議大家要靠左走，較能提早發現迎面而來的車輛危害，增加反應時間與距離，做出適當閃避。

此外，為了避免自己或他人發生二次車禍造成嚴重傷亡事故，並減少車禍交通阻塞而影響警察到場速度及民眾等候時間，今年8月起，警察開始推動道路交通事故無人傷亡且車輛尚能行駛案件，當事人可使用照相或錄影工具記錄車輛位置與現場痕跡。

針對紀錄五原則，警方介紹，包括拍攝及移車全程注意安全；放置警告標誌；拍攝全景；拍攝碰撞點、車損部位及掉落物等跡證；儘速將車輛移置不妨礙交通安全地點。

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