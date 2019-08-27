獨家》傻眼！變換車道挨罰 2個月後再接紅單加重20倍

2019-08-27 00:02

［記者黃美珠／新埔報導］張姓婦人今年5月底在新竹縣竹北市違規變換車道被檢舉，6月收到紅單後繳了900元，以為就此認錯了事，沒想到上週再接到用同次違規畫面所開的紅單，還被重罰超過前次的20倍，要再繳1萬8000元的罰款，還要吊扣牌照3個月等。她因是寄養家庭媽媽，有個得天天送早療的寄養孩子要用車，擔心受罰將影響孩子療程，也覺得違規1次卻被警方追殺2次真的很委屈，昨天向勞動黨新竹縣議員陳新源辦公室陳情，經助理高偉凱協助申訴，警方重新檢視檢舉影片後立刻承認錯誤，除致電向她道歉，也馬上撤銷第2張紅單，讓她終於鬆了一口氣。

張婦說，她對5月26日晚上7點15分，自己在竹北光明6路東1段上變換車道不當，讓其他用路人不舒服致歉，但絕沒惡意逼人車子。所以6月底一接到紅單就去繳錢受罰，但萬萬沒想到，上週第2張紅單居然又來報到。

跟前張紅單相較，她發現2張紅單單號雖不同，但憑據開罰的檢舉影片截圖卻都一樣，只是有「秒差」。第1張紅單所憑的3張截圖，是5月26日晚7點15分的4秒、7秒、以及11秒影像。第2張則是同日同時同分的5秒、8秒、11秒、12秒及13秒畫面！

第1張紅單，她被檢舉違規「爭道行駛」時「插入正在連貫行駛汽車之中」，被依道路交通管理處罰條例第45條第1項第5款罰新台幣900元。第2張罰單改依同條例第43條第1項第3款「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道」，「再」罰1萬8000元、吊扣牌照3個月、記3點、還要上課講習3小時，等於加重處罰超過前次的20倍！

新竹縣竹北警分局接獲陳情後坦承，他們重新檢視檢舉影片，確認張婦只是單純變換車道不當，因內部作業疏失造成困擾，已緊急致電道歉，也立刻撤銷後面的紅單。

警方和新竹區監理所都表示，同一違規行為不會被兩罰。至於為何會鬧出這樣的烏龍？警方直言主要是檢舉人「非常積極」，寄發檢舉信函後主動致電詢問「罰了沒？」

分局業務組為免被誤會怠惰遂立刻填製紅單且寄發，不然依內部作業流程，他們都是收案後，平均把檢舉案分給各所根據違規事實開單。

本案在業務組填單開罰後，因為疏忽而再把本案分出去給派出所，員警不知情又誤判違規事實才會開出第2張紅單且加碼處罰。

新竹縣警局直言，對於員警誤判事實而下重手，主要是員警沒有注意檢視前後駕駛行為，考量駕駛人的主觀犯意，未來會再加強內部教育訓練。至於相關的警用或監理電腦系統迄今無法顯示案件已開立告發單與否的狀況，警方未來將落實稽核，以預防類似狀況再發生。

那麼駕駛人到底有哪些行為，就會構成第2張紅單所指的「任意以迫近迫使他車讓道」狀況，而面臨重罰？

竹北分局第5組表示，他們會檢視行車影片，如果駕駛人有「連續多次」，且：在後方閃前車大燈、或鳴按喇叭逼迫讓道；或是明明前面車流順暢卻惡意減速讓後車害怕；或是突然切出、切入地不斷任意變換車道等，就會構成。

有人質疑警方對當事人同一違規行為，判斷裁罰卻天差地別，這可是行政裁量權出了問題？

律師劉邦繡說，基本上張婦同1違規行為被罰2次，第2次還被加重超過20倍的狀況並不涉及所謂的「行政裁量權」問題，因為根據警方後來的調查確認，主要是第2次裁罰的員警判斷事實有錯所致。

劉邦繡直言，道路交通管理處罰條例第43條第1項3款所規定「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道」構成開罰的要件仍屬抽象，其實相當寬鬆，警方實務上裁罰應該依據客觀的事實來認定違規行為態樣以認定該成立何種違規予以裁罰。

他認同警方以「連續多次」為逼車的主要事實。配合連續性的影像檢視駕駛人是否有：任意變換車道、或是在前方車流順暢下惡意減速急煞車等的「客觀行為」，綜合判斷駕駛人「主觀」上是否有「任意以迫近迫使他車讓道」的意思才來適用。

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