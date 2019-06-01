交通違規科技執法 桃市再增桃園火車站等5處

2019-06-01 17:27

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府交通局與警察局，繼內壢火車站之後，再增設5處交通違規科技執法地點，分別是桃園、中壢火車站，與八德區往大溪方向的公車站小大湳站、陸光四村站、瑞發家園站，汽機車只要違停超過1分鐘，警示牌面會發亮並響鈴提醒，若超過3分鐘仍未離開，就會被智慧違規停車偵測系統自動拍照取締。

內壢火車站3月1日起實施交通違規科技執法，已大幅改善火車站前接送火車乘客的違停問題，交通局與警察局決定擴大交通違規科技執法範圍，將桃園、中壢火車站，與八德區往大溪方向的公車站小大湳站、陸光四村站、瑞發家園站納入，今起實施。

新增的桃園火車站等5處，都已設置警示牌面、違停警告LED字幕機等，汽機車只要違停超過1分鐘，警示牌面就會發亮並響鈴提醒用路人離開，若用路人不理，汽機車違停超過3分鐘，將會被智慧違規停車偵測系統自動拍照，並由警方開罰，警方說，智慧違規停車偵測系統使用影像AI辨識，能24小時自動偵測違規停車，將能有效改善違停問題。

交通局長劉慶豐說，交通違規科技執法的目的，不是開罰，而是希望能減少交通事故、提升交通安全與順暢，並徹底改變駕駛人的不良開車行為與習慣。

另外，桃園區中正路違規停車狀況嚴重，常影響公車停靠站、妨礙乘客上下車，交通局也已在大同路、慈文路間的中正路段14處公車站停車處，增設「禁止臨時停車，違者採公車影像及拍照舉發」告示，未來公車行車紀錄器若拍到公車站旁的違規停車行為，也將能做為警方開罰的依據。

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