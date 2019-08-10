高市警連3月大執法！超速取締增38倍 車禍銳減700件

2019-08-10 23:46

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警局為保障用路人安全，無懼被民眾誤會搶錢，也要嚴厲取締交通違規，自5月起，每月2次、每次連續3天交通大執法，超速取締較去年同期暴增38倍，統計今年5至7月每月平均發生3136件，較大執法前（1至4月）平均3836件，銳減了700件車禍，受傷人數也減少逾18％。

交通大隊長陳文耀表示，5至7月交通大執法後，車禍受傷人數銳減近兩成，明顯收到成效，保障了市民的生命財產安全，8月將持續規劃執行全市交通違規「同步大執法」，再針對「闖紅燈」、「未依規定轉彎」、「超速」，為改正汽機車駕駛習慣，8月將首度把「未禮讓行人」列入重點取締項目。

交大統計出「同步大執法」的驚人數據，「闖紅燈」今年5至7月取締件數21670件，較去年同期3009件，多出18661件，取締增加6.2倍；「轉彎未依規定」有25915件，較去年同期4434件，增加21481件，取締增加4.8倍。

尤其是取締「超速」違規方面，成效更是令人驚訝，取締件數與能量成長了38.8倍，今年5至7月共取締7650件，較去年同期192件，多出7458件，令人眼睛為之一亮，更讓守法的市民有感。

交大強調，取締是手段而非目的，為確保交通秩序，維護民眾生命財產安全，交通大隊將持續規劃執行全市交通違規「同步大執法」，針對「闖紅燈」、「未依規定轉彎」、「超速」、「未禮讓行人」等重點違規項目，透過區域封鎖概念執行，以增加見警率，除提醒民眾勿貪圖一時方便而違規，並期能降低交通事故發生。

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