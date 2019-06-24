獨家》撞斷照相測速桿「把你擊倒」 警1句話碎了玻璃心

2019-06-24 22:38

〔記者黃良傑／高雄報導〕粉絲專頁「爆廢公社」今晚貼出2張驚人畫面，高雄市1輛轎車於前鎮區中安路、中山路口車禍，撞斷大魯閣前的照相測速桿，小編po文「都是你拍我超速，這次我要把你擊垮」，網友一面倒讚肇事者，無不感謝，但警方替這支斷桿申冤，透露這支桿是類比式舊桿，已淘汰不用，純粹做警示用，瞬間網友玻璃心碎滿地。

高雄市交通大隊今晚近6點獲報，1輛轎車疑閃車打滑，在前鎮區中山、中安路口，就在大魯閣前發生車禍，一支照相測速桿慘遭攔腰撞斷，警方將依法向肇事者追償損失，經過附近的網友拍下，將照片貼在「爆廢公社」後，「爆料公社」和網友紛紛轉貼留言。

網友留言「叫小賀」、「好棒棒」、「感謝車主，做了一件我一直想做又做不到的事情」、「為了感謝這位犧牲小我的先生，我提議全臺幫他集氣修車」、「修好前那段路能多快就開多快」、「幹得好」、「可能被拍很多張賭爛了」、「被拍只要幾千元，擊敗那一隻要賠最少幾十萬，不划算」、「這麼大的勇氣這樣開上去」。

也有網友稱讚肇事車主是「正義使者」，表示「全體市民感謝您」、「犧牲小我，完成大我」、「你做了全世界車友都想做的事情」！但也憂心說「光測速器就要賠160萬」、「看來光賠測速器就沒錢修車了」、「口袋夠深才可衝動」。

警方表示，目前仍待釐清肇事責任，不管這支測速照相桿是否功成身退，它的功能依然存在，屬於公物，仍須依法向肇事者求償。

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