彰化10大測照年度排行出爐 去年開單3.8萬張罰款6千多萬

2019-02-18 23:25

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣去年10大固定式測速照相取締路段統計最近出爐，全年全縣共開罰3萬8136件違規超速的罰單，「業績」高達6100多萬元，其中又以省道台一線201.4公里大村鄉路段的5848件，高居10大測照取締第1名，警方研判應與該路段為省道雙向四線車道，道路寬敞、筆直與車流量大有關，呼籲用路人應遵守行車速限，避免車速過快發生危險。

彰化縣警局交通隊目前在全縣共設有58支固定式測速照相桿，而這10大固定式測速照相取締路段與件數，分別為大村鄉省道台一線201.4公里5848件、和美鎮線東路五段4763件、北斗鎮中山路與斗苑路口4522件、彰化市東外環道2.2公里3920件、永靖鄉中山路一段3501件、溪湖鎮彰水路二段3457件、福興鄉彰鹿路六段3162件、二水鄉縣道一四一線21.594公里3114件、和美鎮和港路與西興路口3021件、田中鎮斗中路與彰九十五號道路連接處2828件。

依交通隊資料顯示，這10大測照路段，「奪冠」的大村鄉省道台一線201.4公里處，速限為70公里，超過80公里即會被拍照告發，不少用路人仍超速被開罰，因此全年共開罰5848件，共為國庫賺進近千萬元，即使是第10名的田中鎮斗中路與彰九十五號道路連接處也有2828件，「業績」逾452萬元；總計全年這10大測照路段共開罰38136件違規超速的罰單，依汽車超速1600元起跳，罰單總金額高達6100多萬元。

據了解，近年來全縣每年測速照相取締前10名路段都會有大幅度變動，警方研判應是這些熱門取締路段業績開紅盤，用路人收到超速罰單後心生警惕，下回再經過該路段的確會減速，對於降低違規件數的確有效果，最重要的是減少超速所造成的交通事故危機，因此呼籲用路人開車上路，一定要遵守行車速限放慢車速，以策安全。

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