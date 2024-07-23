為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

凱米明後天衝擊全台 氣象署：可能是近年來最有感颱風

凱米颱風在明後天影響台灣最劇烈。（中央氣象署提供）

凱米颱風在明後天影響台灣最劇烈。（中央氣象署提供）

2024/07/23 19:15

〔記者蔡思培／台北報導〕凱米颱風持續靠近台灣，截至傍晚5點，台灣本島除台南市、屏東縣以外的17個縣市都已納入陸上警報範圍。中央氣象署技正謝佩芸表示，今天起至週五，南投、嘉義、高雄、屏東山區累積雨量可達1300至1800毫米。她提醒凱米颱風影響非常明顯，可能是近幾年來衝擊最有感的颱風，提醒民眾做好防颱準備，嚴加戒備。

謝佩芸表示，颱風過去一段時間強度略為增強、暴風圈半徑也擴大到220公里，預計未來逐漸朝台灣接近。海上警戒範圍台灣東半部海面、台灣北部海面、台灣海峽北部、巴士海峽，陸警警報地區也納入高雄等地區。

謝佩芸表示，預估颱風將從北北西轉西北移動，離台灣越來越近，明天下半天至後天上半天中心有可能通過台灣北部上空，明後天影響最劇烈。颱風通過台灣後會往馬祖前進，馬祖地區民眾週五前都要嚴防強風與強降雨。

謝佩芸表示，今天入夜後，北部地區、宜蘭、花蓮會更明顯，各地有短暫陣雨，明天白天全台各地都有降雨，尤其是離颱風中心較近的北部、東北部地區降雨特別明顯。由於颱風環流廣，雖然颱風中心在東方海面，但逆時針環流也會將水氣帶往西半部，中南部地區、南部山區明下半天雨勢也會增加。

颱風影響最嚴重的時間是明天下半天至後天，全台都有顯著下雨，由於西半部雨量多，山區更可能出現24小時累積雨量達500毫米的超大豪雨。謝佩芸預估今天起至週五，南投、嘉義、高雄、屏東山區累積雨量可達1300至1800毫米，苗栗以南山區、宜蘭、台東山區累積雨量也可達800至1200毫米，民眾要做好防汛準備。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
凱米颱風亂航班 班機異動一次看
2024/07/23 19:41

凱米颱風亂航班 班機異動一次看
強震後逢大雨就土石流！凱米颱風來襲 花蓮秀林居民急撤離
2024/07/23 19:04

強震後逢大雨就土石流！凱米颱風來襲 花蓮秀林居民急撤離

軌道建設加持 正義公園綠意學區宅夯
中颱凱米襲台！交通及活動異動、景點關閉一次看（不斷更新）
2024/07/23 19:56

中颱凱米襲台！交通及活動異動、景點關閉一次看（不斷更新）
凱米來襲！7/24停班課一次看 苗栗以北確定放颱風假！（不斷更新）
2024/07/23 20:32

凱米來襲！7/24停班課一次看 苗栗以北確定放颱風假！（不斷更新）

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播