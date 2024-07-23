凱米明後天衝擊全台 氣象署：可能是近年來最有感颱風

凱米颱風在明後天影響台灣最劇烈。（中央氣象署提供）

2024/07/23 19:15

〔記者蔡思培／台北報導〕凱米颱風持續靠近台灣，截至傍晚5點，台灣本島除台南市、屏東縣以外的17個縣市都已納入陸上警報範圍。中央氣象署技正謝佩芸表示，今天起至週五，南投、嘉義、高雄、屏東山區累積雨量可達1300至1800毫米。她提醒凱米颱風影響非常明顯，可能是近幾年來衝擊最有感的颱風，提醒民眾做好防颱準備，嚴加戒備。

謝佩芸表示，颱風過去一段時間強度略為增強、暴風圈半徑也擴大到220公里，預計未來逐漸朝台灣接近。海上警戒範圍台灣東半部海面、台灣北部海面、台灣海峽北部、巴士海峽，陸警警報地區也納入高雄等地區。

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謝佩芸表示，預估颱風將從北北西轉西北移動，離台灣越來越近，明天下半天至後天上半天中心有可能通過台灣北部上空，明後天影響最劇烈。颱風通過台灣後會往馬祖前進，馬祖地區民眾週五前都要嚴防強風與強降雨。

謝佩芸表示，今天入夜後，北部地區、宜蘭、花蓮會更明顯，各地有短暫陣雨，明天白天全台各地都有降雨，尤其是離颱風中心較近的北部、東北部地區降雨特別明顯。由於颱風環流廣，雖然颱風中心在東方海面，但逆時針環流也會將水氣帶往西半部，中南部地區、南部山區明下半天雨勢也會增加。

颱風影響最嚴重的時間是明天下半天至後天，全台都有顯著下雨，由於西半部雨量多，山區更可能出現24小時累積雨量達500毫米的超大豪雨。謝佩芸預估今天起至週五，南投、嘉義、高雄、屏東山區累積雨量可達1300至1800毫米，苗栗以南山區、宜蘭、台東山區累積雨量也可達800至1200毫米，民眾要做好防汛準備。

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