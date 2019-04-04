不到1年舉發上萬件！ 春遊屏東當心這支測照桿...

2019-04-04 00:00

〔記者陳彥廷／屏東報導〕省道台1線佳冬戰備跑道路段因用路人車速飛快，曾於2017年發生駭人聽聞的重大死亡車禍，屏東縣警局去年2月中旬，於該路段啟用限速70公里的測速照相桿，警方在春假前因應龐大出遊車潮釋出統計數據，該測照桿不到1年就舉發萬餘件超速，一躍成為去年屏東最會賺的測速照相桿「機皇」，比第2名多出逾2000件。

佳冬戰備跑道設計可供戰機起降，路幅寬大筆直，是早年全國知名的競速路段之一，後來在警方強力執法後，飆仔銷聲匿跡，但反而更常見用路人加足馬力呼嘯而過，直到驚悚死亡車禍引起道安議論，縣警局交通隊去年春節啟用台1線431k處朝南拍攝的測照桿。

相較2017年舉發件數的機皇、機后分別為速限40公里的台9線468K及速限60公里的台26線23K兩處當年皆取締約1萬件左右，其中台9線468k，更是啟用僅7個月就有如此成績，研判因為速限過低而讓駕駛「中招」，但去年不僅遭新機「篡位」，業績更滑落至全縣第7及第4名，各取締5000及6500件左右。

去年新「機皇」測照桿開拍前，就因用路人車速飛快，且又是戰備跑道，已被戲稱為「照飛機」專用，當時警方就預期會取締超過萬件，該測照桿去年統計數據出爐，果然共舉發10390件超速，是全縣唯一破萬者，若以最低罰鍰1600元計算，至少可為國庫進帳1600多萬。

機皇換人坐，機后也意外由台24線8k長治鄉中興路段的測照桿舉發8150件取代，與機皇相差逾2000件取締數量，據估，去年光是機皇「業績」，就占全縣超速罰款收入的1成左右。

交通隊指出，經向軍方爭取才能於戰備道上設測照桿，依規定擺放告示後，分析用路人仍以舊有印象駕駛而導致容易超速，才在短期內出現破萬件取締量，強調測照桿就是要管理速度，且該路段仍屬一般公路速限70公里；但地方居民則持反對意見，認為公部門「路中央分隔島只裝測照桿卻不裝照明」導致戰備道長達7公里左右路段至今仍是「黑暗公路」，加上路幅太大，會「被搶錢」就是因夜間無法明確看到告示所致。

今年墾丁音樂季雖然面臨老牌「春吶」出走，但各飯店訂房率近8成，警方估計春假會有10萬返鄉、觀光人潮湧入恆春半島，目前已在各節祭出各式交管措施嚴陣以待，甚至還引入車流大數據即時操控紅綠燈號，警方也提醒，連假快樂出門平安回家，呼籲民眾出外遵守速限。

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