5大路段易肇事 新北機車、微電車交通事故半年1.3萬件

新北市警察局交通警察大隊表示，為了防制機車及微型電動二輪車事故，7月至9月推動「機車安全月」專案。示意圖。（新北市警察局交通警察大隊提供）

2024/07/22 19:59

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市上半年機車、微型電動二輪車A1、A2類（造成人員當場或24小時內死亡、受傷或超過24小時死亡）交通事故共計1萬3667件，佔車禍總件數約6成2；其中機車A1類有38件，佔A1類車禍總件數約5成2，比例皆最高。A1類肇因前5名分別為未注意車前狀態、未依規定減速、變換車道不當、未依標誌或標線穿越道路、其他不當駕車行為。

新北市警察局交通警察大隊表示，為了防制機車及微型電動二輪車（簡稱微電車，更名前叫電動自行車）事故，7月至9月推動「機車安全月」專案，7月1日至15日已取締機車各式違規6萬7000餘件，多為不停讓行人、無照駕駛、闖紅燈及超速等危險駕車行徑，經與台北市加強易肇事路段時段、聯外道路及橋梁執法，後分析出機車易肇事時段為早上7點至9點、晚間5點至7點；易肇事路段為板橋區中山路、中和區景平路、三重區中正北路、新莊區中正路、淡水區民權路。

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交通大隊指出，依據現行規定，微電車駕駛人須年滿14歲、配戴安全帽、時速最高僅得25公里、不可雙載、酒駕、擅自改裝，今年上半年已取締1083件，常見違規態樣包含違規停車、未戴安全帽、乘坐人數超過規定，違規族群則以外國人占近5成較多，提醒今年11月30日起，要先掛牌照並投保強制責任保險才能上路，未掛牌將處1200元至3600元罰鍰，同時預告將會同監理所聯合規劃稽查，若未辦理保險移由監理所裁處。

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