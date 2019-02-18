新竹縣測速取締大洗牌 竹北興隆路段摘冠

2019-02-18 21:43

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣境內測速桿取締交通違規的統計件數今天出爐，竹北市近兩年才新設的興隆路（與莊敬南路口）和台1線中華路（與光明六路口）兩支，雙雙以破兩萬件，奪下第1名和第2名，縣府警察局提醒用路人遵守交通規則！

警察局交通隊表示，竹北市興隆路與莊敬南路口（東向）的固定測速桿，2018年3月才啟用，去年取締2萬2335件，此統計件數是包含該路口周邊路段、不定時的移動式人力取締。分析摘冠原因，研判興隆路作為市區外環道，車流量大，尖峰時段用路人趕上班，或是趕搭高鐵，而忽略最高速限50公里的規定。

若以「道路交通管理處罰條例」規定，超速每件開處1200元以上罰锾推算，此桿去年最少可為公庫進帳2600多萬元。

竹北市台1線中華路與光明六路口的固定測速桿（北向），2017年設置，去年取締2萬1234件緊追在後。交通隊說明，此桿為多功能新型儀器，不只抓超速，也取締闖紅燈、紅燈越線、違規左轉或右轉等樣態，用路人容易輕忽，而使得件數急速攀升。

交通隊提醒，闖紅燈違規裁罰，汽車2700元以上、機車1800元以上；紅燈越線可罰600到1800元；未依燈號指示行駛則罰900元。

第3和第4名都在台3線上。第3名在62公里關西鎮中豐路（北向），取締1萬8233件；第4名在91.2公里峨眉鄉富興路段（北向）。交通隊表示，台3線假日常見汽機車競速，因此取締件數居高不下；其中，台3線91.2公里處過去幾年更封為測速王。

另值得留意的是，第5名是在120號縣道15.5公里芎林鄉富林路一段（可雙向），也是2018年3月才新設，和竹北興隆路一樣都是寬敞的四線道，去年取締5975件。

警察局將持續利用各種場合加強宣導，提醒用路人行車以安全為第一，切勿心存僥存，以免害人又害己，造成人車損傷，又瘦了荷包。

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