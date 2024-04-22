萬和宮「老二媽」遶境 盧秀燕幫警舉牌宣導反詐

盧秀燕也幫忙舉牌，希望民眾能同步更新反詐知能，守護荷包。（警方提供）

2024/04/22 19:21

〔記者許國楨／台中報導〕台中市長盧秀燕19日突然到清水警分局，在出入登記簿上簽名後，感謝慰勞員警大甲媽遶境期間護轎維持交通秩序辛苦，而近日正值南屯區萬和宮「老二媽」三年一度「西屯省親」遶境，警方藉此向大批信眾宣導反詐，盧也幫忙舉牌，讓民眾在祈福之餘，也能同步更新反詐知能，守護荷包。

傳承220年，3年一次的南屯區萬和宮「老二媽西屯省親遶境」是台中市悠久宗教文化活動，盧秀燕也參與這場媽祖起駕大典，恭送「老二媽」及「聖二媽」起轎出發，沿途神轎陣頭、虔誠隨行香客絡繹不絕，人聲鼎沸非常熱鬧，第四分局犯罪預防宣導團，也藉此與大批信眾宣導反詐3C原則。

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盧於起轎前除祈求庇佑國泰民安、風調雨順、市民幸福快樂外，另舉牌與第四分局長李建興共同教導現場民眾防詐小撇步「冷靜」、「查證」、「撥165」；警方指出，經統計分析，近期詐團冒用Line訊息行騙案件層出不窮，通常會先偽裝親朋好友聲稱需要LINE帳號輔助認證，或是透過LINE進行投票，接續就會提供不明網站或網址連結。

若民眾一時不察輸入個人資料，詐團盜用後即會利用裡面的通訊錄選擇目標，假冒親友身分借錢，造成民眾財產損失，此外，在網路上也出現「AI換臉技術」結合「猜猜我是誰詐騙」的詐騙型態，面對千變萬化的詐騙手法，唯有提高警覺、勿輕信洗腦話術，多一分查證，少一分損失。

李建興表示，台中市警局執行「新世代打擊詐欺策略行動綱領識詐執行計畫」第2期，推動防詐宣導獲評六都特優第一名，顯示打擊詐欺犯罪是當前治安重點工作，希藉由積極跨機關合作，強力推播識詐資訊，提升市民反詐扺抗力。

盧秀燕於「老二媽」遶境起駕前，會同警方一起向民眾宣導反詐。（警方提供）

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