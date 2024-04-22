離譜！小貨車闖籃球場「360度甩尾」 車斗載2人玩命燒胎

彰化縣田尾鄉立托兒所旁籃球場，遭民眾駕駛小貨車闖入玩360度甩尾，車子燒胎後留下一道道黑色車痕，整個球場面目全非。（記者陳冠備攝）

2024/04/22 17:00

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣田尾鄉立托兒所旁籃球場，21日下午闖進一輛小貨車，車斗上還載著兩名男子，卻突然在球場上演360度大甩尾，車子燒胎吱吱聲震耳欲聾，嚇壞了住在一旁的民眾，球場上也留下一道道黑色車痕，整個球場面目全非，民眾氣得報警。警方表示，小貨車駕駛行為已違反社會秩序維護法、破壞公物等罪，已調閱監視器追查。

該事件發生在21日下午4點半，田尾鄉民代張勝彬表示，接獲民眾陳情，有一輛小發財車闖進鄉立托兒所旁的籃球場玩「甩尾」，輪胎摩擦地面不斷發出吵人聲浪，而且車斗上還載著人，覺得根本在玩命，希望管理單位快來處理。

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「有夠離譜！」張勝彬說，他到場會勘發現，球場已都是一道道黑色燒胎痕跡，致使許多標線無法辨認，球場幾乎面目全非，只好通報鄉公所與警方趕緊追查。當下他也透過直播呼籲，把籃球場當成耍尾場行為很要不得，應該愛惜公物。

據了解，該輛小貨車駕駛聲稱要去找朋友，發現球場地上有車痕，所以也想來個甩尾紀念「到此一遊」；對此田尾鄉公所表示，駕駛行為已明顯破壞公物，將提告毀損，並要求復原或賠償。

田尾分駐所所長劉晏誠表示，獲報後立即展開追查，目前已經掌握車主身分，據監視器畫面顯示，該部小貨車搭載2名乘客在籃球場上甩尾，已違反社會秩序維護法、及破壞公物部分，將朝刑法毀損罪、公共危險罪嫌據以偵辦。

民眾拍到，小貨車駕駛闖進籃球場，車斗上還載著2名男子（紅圈處），卻突然在球場上演360度大甩尾。（民眾提供）

田尾鄉民代張勝彬表示，球場都是一道道黑色燒胎痕跡，許多標線無法辨認，幾乎面目全非。（記者陳冠備攝）

小貨車在籃球場大玩甩尾，留下一道道黑色車痕。（記者陳冠備攝）

監視器發現，藍色小貨車車斗上載著2名友人，準備前往球場玩甩尾。（民眾提供）

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