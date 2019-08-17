交通違規記點制度將變革 記點累計期擬延長至2年

2019-08-17 18:13

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通違規每年應被記點件數逾百萬件，滿6點將被吊扣駕照1個月，不過因記點時效僅6個月，一年僅約2萬9千件因滿6點遭吊照。因此，交通部7月底召開會議後，初步決定朝記點累計期拉長，1年內記滿6點須上講習，2年內記滿12點將吊扣駕照2個月；另外，公車停靠區違停、併排停車、不禮讓行人等違規行為，皆評估需要記點。目前交通部正請六都、警政署等單位提供意見，目前今年底前就能拿出預告草案，不過後續還須送立法院審查，完成三讀後才能實施。

現行規定超速、爭道行駛、蛇行、逼車、闖紅燈、闖越平交道、大型重機行駛國道、車輛裝載物品不依規定、拒絕過磅等行為，皆須記違規點數1點至3點；駕駛因記6點遭吊扣駕照後，需接受道安講習，1年內經吊扣駕照2次 後，再違反記點條款時，將吊銷駕照，但實施20多年來，許多駕駛根本不知道有這項制度，實際因記點遭吊扣駕照人數也不多，嚇阻交通違規效果不彰。

根據統計，去年當場舉發應記點違規件數達175.24萬件，逕行舉發應記點件數更高達463.81萬件，不過透過科技儀器逕行舉發，除營業大客車會記點外，其餘車輛均須警察現場開單，才會記1點至3點，因此，實際因記滿6點遭吊扣駕照件數僅約3萬件。

因此，交通部從前年開始就著手研擬交通違規記點制度改革，一度考量平面道路紅燈右轉罰鍰600元，違規記點會記3點，但國道上阻塞超車道行車，罰鍰最低6000元，違規記點卻只記1點，違規情節輕重裁罰標準不一，民眾易生混淆，想以罰鍰金額1200元作為記點基準，但後來發現許多違規情節重大，但罰鍰額度卻讓不須記點，像是公車停靠區10公尺內違停，最低只罰900元等。所以決定仍以增列記點項目，主要納入會影響交通安全、行車秩序的違規為主，並拉長違規記點持續時間。

除新增違規記點項目，目前也規劃違規記點期間將拉長，初步朝1年內違規達6點，就需上道安講習，2年內違規記點達12點，將吊扣駕照2個月，違規點數要2年後才會取消方向；簡單來說，現行108年1月1日遭記違規點數3點，該點數於108年7月1日才失效，未來該法規修正後，要到110年1月1日才失效。

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