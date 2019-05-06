你中了嗎？彰化最常被開單的10大交通違規項目出爐

2019-05-06 22:03

〔記者湯世名／彰化報導〕你中了嗎？民眾若在荷包吃緊時收到紅單，實有如青天霹靂，而最常被開單的交通違規項目有哪些？彰化縣警局最近整理出全縣去年度用路人最常被開單的10大交通違規項目，其中又以超速行駛、未依標誌標線號誌指示行駛、闖紅燈高居前3名，10大違規項目總開單件數更高達近30萬件，警方呼籲民眾開車或騎車上路千萬別逞一時之快，跟自己的荷包過不去。

根據縣警局交通隊資料，去年度全縣10大交通違規項目，依序是超速行駛（超過規定的最高時速20公里以內）、未依標誌標線號誌指示行駛（機車未兩段式左轉、車輛跨越雙黃白線）、行經有燈光號誌的路口闖紅燈、超速行駛（超過規定的最高時速逾20公里至40公里）、不遵守道路交通標線指示、行駛快速公路車速逾規定的最高速限20公里、在禁止臨時停車處所停車、在禁止臨時停車處所停車（於公共汽車招呼站10公尺外）、未領有駕照騎機車、機車駕駛人未依規定戴安全帽。

交通隊指出，高居取締項目第1名的超速行駛，去年警方在全縣共開出8萬6645件罰單，第2名的未依標誌標線號誌指示行駛則開出8萬2341件罰單，第3名的行經有燈光號誌的路口闖紅燈則開出4萬1008件罰單，光是前3名就共開出近21萬件罰單；此外，無照騎機車與騎機車未戴安全帽分居第9、第10名，前者開罰6000元，後者則開罰500元，警方認為此乃顯示民眾騎機車上路仍有僥倖心態，實不可取，更易發生人身安全憾事。

對於10大交通違規項目，陳姓機車族就說：「我曾因闖紅燈被警方攔下開單！1800元飛了」，他並抱怨警方很缺業績嗎？根本在搶錢；蔡姓機車族則抱怨為何要兩段式左轉，害他被開單告發失金600元。

警方呼籲，民眾開車或騎車上路千萬要遵守交通規則，否則輕者違規罰款，重則造成難以挽回的憾事，千萬別逞一時之快而冒險犯法。

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