酒駕新制》桃園首日29件公共危險罪送辦 1拒測將罰18萬

2019-07-02 00:53

［記者鄭淑婷／桃園報導］七一酒駕新制昨起上路，除了加重酒駕、拒測處罰，同車乘客也得「連坐」被開罰，桃園市警局從7月1日0時起至3日24時止，連續3天進行酒駕大執法，加強各大路口臨檢攔查，桃園市警局交通大隊統計，從7月1日0時至24時止，桃園市總計查獲29件公共危險案件，包括違法21件（0.25以上）、違規6件、毒駕1件、拒測1件，但首日尚未有乘客被連坐開罰的案例，其中拒測者將被裁罰18萬元。

警方表示，新法中酒駕及拒測罰則都提高，機車初犯罰鍰從1萬5000元到9萬元、汽車初犯從3萬元到12萬元，5年內有再犯依次加重9萬元；拒絕酒測罰鍰加重為18萬元，累犯同樣依次加重18萬元，並新增同車乘客連坐處罰及車輛沒入等，其中最受關注的同車乘客連坐處罰，只要汽車酒駕酒精濃度達每公升0.25毫克以上，同車18歲以上、70歲以下乘客，都會被開罰600至3000元不等罰鍰，就算乘客也喝醉、聲稱不知如何被抬上車，也一樣要被開罰。

警方表示，因應七一酒駕新制上路，7月1日零時起至3日24時止，連續3天進行酒駕大執法，新制上路後就連酒後騎自行車、電動車，酒駕及拒測罰鍰也都提高，呼籲民眾切勿以身試法。

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