具名檢舉交通違規案 不減反增

2019-09-16

〔記者王冠仁／台北報導〕隨智慧型手機、行車紀錄器普及，民眾檢舉交通違規的情況越來越頻繁；以台北市為例，去年全年檢舉案約68萬件，今年1至8月已54萬多件，到今年底全年度檢舉數會超過去年。而最常被檢舉的交通違規前3名是違規停車、轉彎未使用方向燈、闖紅燈，民眾開車要守規矩，不然荷包恐將失血。

違規停車、不打方向燈 最常見

據台北市警方統計，北市去年交通違規檢舉案共68萬3791件，其中使用網頁檢舉52萬1396件，使用「北市警政」手機APP檢舉數16萬2395件；不過今年1至8月，交通違規檢舉案就達54萬7326件。

民眾最常被檢舉的交通違規事項，前3名是違規停車、轉彎或變換車道未使用方向燈、闖紅燈，這現象去年與今年相同。

車牌不清、影像差 無法成案

交通大隊1名警官說，雖然民眾見義勇為檢舉交通違規，能改善交通亂象、增加國庫收入，但有部分民眾沒看清檢舉規則，恐增加基層員警負擔。

像「行進間」違規，須以連續照片或影片佐證，若檢舉影像品質不佳、車牌不清將無法成案；北市今年與去年，各有10萬多件檢舉案未成案。

警方處理檢舉案需要一定時間，有民眾抱怨收到罰單前「渾然不知」，還曾有人1次收到近10張罰單，批評警方搶錢。有許多縣市警局因此推出「交通違規簡訊服務」，民眾輸入資料後，警方若舉發成功就會發簡訊提醒。

陳姓市民說，他家車庫出入口有畫紅線，但常有人亂停車，過去檢舉要拿數位相機拍照，再將檔案與資料上傳到警方網站，十分麻煩，打電話報警更是勞師動眾且無法有效嚇阻；近年來警方推出手機APP，「隨拍隨檢舉」，亂停車現象改善不少。

警方推手機APP 隨拍隨檢舉

今年元旦開始，民眾檢舉交通違規案件須具名檢舉，外界原本以為檢舉數應會下降，但實際上卻是「不減反增」。

警界分析，除了因錄影設備發達外，也由於民眾路見不平、「正義感上身」使然，而民眾普遍相信警方不會洩漏檢舉人資料，才勇於檢舉。

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