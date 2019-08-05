開車到得來速用手機付款算違規？澳洲警這樣答

2019-08-05 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲維多利亞警局2日在臉書發文，建立一項「在速食店得來速車道時，能否使用手機app付款？」調查，至今（5）日統計，有65%民眾認為「可以」，35%認為「不行」。對此，警方也在留言處公布解答，在車內使用手機亦或者用手機付款，都將面臨484澳幣（約新台幣1萬382元）罰款以及扣交通點數4點。不過，只要有將手剎車拉起並熄火，將不在此範圍。

綜合外媒報導，這項調查從2日至今晚間8時共有5萬3千多人參加投票，有65%民眾認為，在「在得來速車道使用手機app付款」是可行的，因此，當警方公布正確解答「不行」時，不少民眾都紛紛表示不滿，回覆說，「很荒唐」、「我現在才知道有這樣的法律」、「手伸出車窗外取餐就不算違規嗎」。

貼文一出，也有民眾認為這樣的規範很合理，認為只要車子沒有熄火，就算「車輛行駛中」，也點出，交通規範在所有道路上都適用。外媒指出，澳洲所有地區都適用這項交通法規，罰款金額最高和最低分別為，北領地250澳幣（約台幣5437元）和3點交通點數，維多利亞484澳幣（約台幣1萬382元）和4點交通點數。

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