習近平發布「非戰爭軍事行動綱要」

中共中央軍委主席習近平近日簽令發布「軍隊非戰爭軍事行動綱要（試行）」，賦予「非戰爭」派兵的合法性。（美聯社檔案照）

2022/06/15 05:30

國際質疑意圖模仿普廷侵烏理由 進犯台灣

〔編譯魏國金／綜合報導〕中共中央軍委主席習近平近日簽令發布「軍隊非戰爭軍事行動綱要（試行）」，賦予「非戰爭」派兵的合法性，儘管細節尚未公布，但已引發外界疑慮，中國未來恐炮製俄國總統普廷侵略烏克蘭的理由，以「特別軍事行動」而非戰爭名義，侵犯台灣。

中國官媒新華社報導，習簽署的該命令十五日施行，其目的「主要對基本原則、組織指揮、行動類型、行動保障、政治工作等進行系統規範，為部隊執行非戰爭軍事行動提供法規依據」。

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報導說，共六章五十九條的綱要將「深入貫徹習近平強軍思想，堅持總體國家安全觀，維護國家主權、安全，維護世界和平和地區穩定，創新軍事力量運用方式，以及規範軍隊非戰爭軍事行動組織實施」。

該報導的時機，在中共年底的二十大習近平尋求第三任期之前，以及烏克蘭總統澤倫斯基呼籲外交解決台海軍事威脅之後，因此引發關注。

自由亞洲電台指出，澤倫斯基近日透過視訊，在新加坡舉行的「香格里拉對話」上以烏克蘭為例，呼籲全球「支持所有的預防性行動」，並透過外交解決方式遏止戰爭。日本首相岸田文雄十日更警告，「今日烏克蘭，明日可能是東亞」。

北京政治評論家吳強指出，澤倫斯基的言論顯示俄國入侵烏克蘭後，東歐與歐盟對台灣的態度出現轉變，同時，澤倫斯基顯然與美國的亞太政策目標保持一致。吳強說，「我認為他是回報美國的支持，他支持美國的印太戰略目標，過去幾個月，美國總統拜登與國務卿布林肯持續強調美國未來的長期對手將是中國」。

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