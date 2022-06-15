太平洋兩棲領導人研討會 我海軍少將與會

海軍一五一艦隊艦隊長張世行少將等四名軍官，今年代表台灣參加在日本舉辦的「太平洋兩棲領導人研討會」。（駐日特派員林翠儀攝）

2022/06/15 05:30

〔駐日特派員林翠儀、編譯楊芙宜／綜合報導〕在中國擴張海上霸權成為區域安全隱憂的背景下，以探討印度太平洋地區穩定為主題的「太平洋兩棲領導人研討會」（PALS）十四日在東京舉辦開幕式，日本陸上自衛隊首次與美國陸戰隊合辦，邀請十八國的陸戰隊司令官等約七十人參加，台灣以觀察員身分獲邀與會，由海軍一五一艦隊（兩棲艦隊）艦隊長張世行少將等四人代表，顯示美日對台灣安全的重視。

日美合辦、東京召開

151艦隊長張世行出席

美國陸戰隊於二○一五年首度在夏威夷舉行太平洋兩棲領導人研討會，印太地區盟邦或夥伴的陸戰隊與海軍齊聚一堂經驗交流，並觀摩美軍作戰設定兩棲登陸演習，以提高各國兩棲部隊往來及相互運用。

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台灣過去曾多次受邀與會、觀摩演習；台灣今年以觀察員身分獲美方邀請與會，相當低調，會場沒有掛我方國旗，四名參與者著西裝，在滿是各國軍服的會場反而易於辨認。除了張世行少將，其他三人為海軍陸戰隊上校副參謀長、海軍中校和陸戰隊少校。

為了強調日美同盟的穩固，今年美國力邀日本共同舉辦、並首次在日本舉行。開幕式由日本主辦人陸上幕僚長（相當於陸軍參謀長）吉田圭秀、美國太平洋陸戰隊司令的魯德中將主持，日本防衛大臣政務官中曾根康隆、美國陸戰隊司令柏格均在開幕式中致辭。

吉田呼籲，與會者一起合作應對印太地區面臨的包括大國競爭等多重威脅。以錄影致詞的柏格直言，中國為達成其戰略目標，雖未訴諸傳統武裝衝突，卻一直是灰色地帶不斷侵蝕國際既有規則的潛在衝突來源，即其種種行動未跨過暴力門檻、卻已造成國際體系瓦解；美國和盟友應對此投注更大心力，確保軍隊可同時嚇阻武裝衝突和低端灰色地帶行動。

上述研討會從十三日至十六日止，期間將展示MV-22魚鷹運輸機、CH-53直升機及海馬斯（HIMARS）M142多管火箭系統，並將公開美國運輸機對陸上自衛隊運輸機進行空中加油的演訓。

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