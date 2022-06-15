北京「享有台海主權」謬論 學者：企圖合理化侵台 阻國際介入

成功大學政治系教授洪敬富表示，習近平將在「二十大」延任，先發布《軍隊非戰爭軍事行動綱要》，有助對內牢牢掌握軍權，鞏固獨裁者領導地位。對外有宣示意義，可用來處理台灣問題。（路透檔案照）

2022/06/15 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國外交部聲稱，中國對台灣海峽享有「主權」，台海不是國際水域。習近平近日更簽署《軍隊非戰爭軍事行動綱要》，六月十五日實施。專家學者昨示警，從中國國防部否認有「海峽中線」、稱台海不是國際水域，以及發布綱要，都在為「武統」做準備，合理化侵台行動，排除國際勢力介入，台灣一定要嚴加防範。

美等多國軍艦航行 不理會北京主張

台大政治系副教授陳世民受訪表示，中國主要目的是宣示「台灣是中國一部分」，但台灣不屬於中華人民共和國，中共沒資格主張台海是專屬經濟海域。拜登政府上任以來，英美軍艦已多次航行台海，國際社會早不承認是中國內海，因為若台海變成內海，未來發生戰爭，美國將無法進入台灣海峽。

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國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，依國際法與海洋法公約，領海是國家主權所及位置，根據一九五八年簽訂的公海公約，明定各國在公海享有航行自由，國際社會對北京主張將不予理會。

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛分析，今年五月中國國防部否認有「海峽中線」是第一個警訊，這次稱台灣海峽不是國際水域，有兩部分值得注意。外交上，北京當局反制「四方安全對話」建立台海和平穩定的共識，在反擊台海問題國際化。

王智盛說，在軍事上，從俄國侵烏經驗來看，北京開始論述台灣是中國「內政」、台海是中國「內海」等，若有一天要武力犯台，就可封鎖台海進行軍事行動，阻止各國介入協助台灣。

習發布「非戰爭軍事行動」 掌握軍權

成功大學政治系教授洪敬富表示，習近平將在「二十大」延任，先發布《軍隊非戰爭軍事行動綱要》，有助對內牢牢掌握軍權，鞏固獨裁者領導地位。對外有宣示意義，可用來處理台灣問題，不排除有「特別軍事行動」可能性，不過這招俄國用過，中共若敢再用，美國定會強力反制。

台灣安保協會副秘書長何澄輝強調，中共政軍一體，綱要賦予共軍隨時調整空間，欲脫免國際法責任。「非戰爭軍事行動」就是「戰爭前階段準備」或「平時轉戰時」中間階段。若中共發動戰爭，可藉此掩護行動，出其不意突襲，台灣務必更小心。

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