蘇利文會楊潔篪 關切北京台海挑釁

美國白宮國家安全顧問蘇利文十三日在盧森堡會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任兼中央政治局委員楊潔篪，針對台灣、南海、烏俄戰爭及北韓核計畫等議題，進行長達四．五小時的「坦率」討論。（路透檔案照）

2022/06/15 05:30

針對台灣等議題 進行長達4.5小時「坦率」討論

〔編譯孫宇青、記者呂伊萱／綜合報導〕美國白宮國家安全顧問蘇利文十三日在盧森堡會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任兼中央政治局委員楊潔篪，針對台灣、南海、烏俄戰爭及北韓核計畫等議題，進行長達四．五小時的「坦率」討論。據稱兩人並未重演美中兩國防長近日在新加坡「香格里拉對話」的嚴詞交鋒，但在核心歧見上仍各執己見。分析指出，此次會談可能是為兩國元首「拜習會」鋪路。

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CNN：蘇、楊會談可能是拜習會前兆

這是蘇利文和楊潔篪繼三月十四日在義大利會談，以及上月十八日通電話後，兩人再次對話。白宮在會後指出，雙方進行坦率、實質且富有成效的討論。蘇利文強調必須維持溝通管道暢通，以管控美中兩國的競爭態勢。

美方資深官員會後轉述，美方憂慮中俄結盟，並向中方預告援俄的可能後果；蘇利文也重申美國基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的「一中政策」，並就北京在台海的挑釁舉動，表達美國所持的基本立場與關切。

蘇利文也關切中國上月否決聯合國安理會擴大制裁北韓的決議案，強調美方相信這是兩國可以有所合作的議題。此外，國務卿布林肯十三日在華府會晤南韓外交部長朴振後也表示，美方將繼續施壓北韓，直至其改變核武計畫。

據中國官媒「新華社」報導，楊潔篪向蘇利文強調，中方在捍衛國家主權和領土完整問題上毫不含糊，尤其台灣問題事關中美關係政治基礎，處理不好將產生顛覆性影響，且這個風險將隨著美國「以台制華」、台灣「倚美謀獨」而不斷升高，警告美方必須恪守「一中原則」和中美三個聯合公報。

對於蘇利文與楊潔篪的會談，外交部發言人歐江安昨表示，台美互信基礎良好，溝通管道暢通，這次美中會談，美方事前已經告知我方，會後也在第一時間向我方簡報。

法新社分析，蘇利文和楊潔篪的會談不如兩國防長奧斯汀和魏鳳和在「香格里拉對話」針鋒相對，但蘇、楊在核心歧見上仍沒有妥協，尤其是台灣問題。美國有線電視新聞網（CNN）則指出，蘇、楊會談可能是拜登與習近平即將會面的前兆。白宮先前也表明，「拜習會」可能在幾個月內登場。一名美國高官說，雙方未來數月可能有更多會晤，但目前並無「拜習會」的規劃。

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