朱立倫訪美期間 曾晤2049計畫研究所

本報昨透過在美管道取得消息，國民黨主席朱立倫於美東時間八日上午在為駐美代表處揭牌之前，曾經會見具共和黨色彩、與台灣綠營執政當局交往甚密的「二○四九計畫研究所」人士，該所從主席、執行長、項目主任到實習生「全員出動」，給足了朱面子，雙方就台灣防衛策略、軍購議題深入交換意見。圖為朱立倫在華府主持國民黨駐美代表處揭牌儀式。（畫面截圖自朱立倫臉書）

2022/06/15 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫十二日結束訪美行程返國，目前仍在居家隔離。本報昨透過在美管道取得消息，朱於美東時間八日上午在為駐美代表處揭牌之前，曾經會見具共和黨色彩、與台灣綠營執政當局交往甚密的「二○四九計畫研究所」人士，該所從主席、執行長、項目主任到實習生「全員出動」，給足了朱面子，雙方就台灣防衛策略、軍購議題深入交換意見。

聚焦台灣防衛策略、軍購議題

據知情人士指出，「二○四九計畫研究所」創辦人之一正是前美國總統川普時期最挺台的美國國防部印太助理部長薛瑞福，近年更是華府抗中保台論述與行動重要灘頭堡。

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據了解，「二○四九計畫研究所」高層相當關切台灣如何定義當前外在威脅與防禦策略，更希望了解國民黨的看法。朱立倫告訴對方，他在布魯金斯演講中已提及台灣應該加強不對稱戰力，與美國及盟邦擴大訓練交流機制，以及把需要跨部門協調的後備動員機制，提升到內閣層級來處理等政策。

陪同朱立倫與會的國民黨駐美代表黃介正指出，由於目前台灣政府在防衛議題上與美溝通未臻完善，國民黨年初就已成立「國防對話小組」，積極準備與美國各界深入交流探討台海安全與防衛議題。

據了解，「二○四九計畫研究所」方面詢問國民黨對於不對稱戰力的看法。與會的國民黨專家則說明，過去華府對於豪豬戰略有許多討論，但都沒有完整覆蓋到台灣的防衛需求，例如是否需要一定數量的潛艦，就關係到國軍如何看待未來五年、甚至更長時間以後的入侵劇本與應對方式。

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