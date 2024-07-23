53歲退役士官長 自願教召

53歲林銀龍自願教召參與漢光演習，強調國家有需要必挺身而出。（陸軍提供）

2024/07/23 05:30

〔記者歐素美、羅國嘉、余瑞仁、劉婉君／綜合報導〕漢光四十號實兵演習昨天清晨展開，除了三軍部隊進行各項演訓，國防部也針對後備部隊發布召集令，五十三歲、去年剛自兵整中心退伍的士官長林銀龍也申請自願教召，重新穿上軍服的他表示，「守護家園是國人責無旁貸的責任，只要國家有需要，我必挺身而出」！

「國家有需要 必挺身而出」

林銀龍共服役卅一年，兩個兒子也都從軍，老大目前在海軍陸戰隊服役，老二則是今年從陸軍官校畢業，目前任職少尉排長。林銀龍說，士官長的除役年齡是五十八歲，未來幾年他還是會自願申請教召。

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「同心卅四號演習動員」應召人員，昨天至各戰術位置報到；桃園市後備旅在大園區後厝國小接收一○四名教召員報到，大批退伍多年的教召員昨上午陸續完成報到，完成部隊編成，期望透過教育召集進行後備軍人臨戰訓練、恢復戰力。

第四作戰區步兵第二○三旅步二營步一連八十三名教召員，十三日報到後即展開為期十四天的教召，昨天並在將軍國小進行精神動員，隨後即提起一袋袋的沙包，全副武裝，前往將軍馬沙溝構築陣地，廿五日上午將參與在南區喜樹海灘的聯合反登陸作戰。

國軍第三作戰區昨天上午在新北市八仙樂園舊址舉行「車輛徵用、物資徵購」演練，並配合常備部隊進行一般訓練，徵購角鐵根、棉紗手套、防刺手套等物資，了解民間物力的徵用流程是否流暢，以利戰時快速動員。

另外，第三作戰區工兵部隊昨天下午也在新北市淡水殼牌倉庫進行M3機動浮門橋的布設，在淡水河道內設置油桶、攔截索、浮動平台共三道阻絕，協力守備部隊阻殲來犯的敵軍。

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