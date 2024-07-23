宋濤見劉兆玄談三中全會 稱將為台胞在中國提供機遇

中國國台辦主任宋濤22日晚間在江蘇省昆山市，會晤兩岸企業家峰會台灣方理事長劉兆玄。（圖取自國台辦旗下中國台灣網）

2024/07/23 00:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦主任宋濤今晚在江蘇省昆山市，會晤兩岸企業家峰會台灣方理事長劉兆玄。宋濤聲稱，中共三中全會通過「中共中央進一步全面深化改革、推動中國式現代化的決定」，將為台灣同胞在中國發展提供更多機遇。

中共20屆三中全會18日閉幕，中國官媒《新華社》21日刊發「決定」全文，其中兩岸部分不足30字，內容僅提及「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展」。

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不過，宋濤22日晚間會見赴中的劉兆玄時，宣稱該「決定」為中國式現代化提供了一個動力，將可為台胞在中國發展提供更多機遇。

宋濤更說，當前台海形勢複雜嚴峻，根源就是「民進黨當局局」。「台獨，我們絕不容忍、絕不姑息」，希望兩岸企業家峰會以民族大義為優先、以台灣同胞福祉為重，「堅定兩岸同屬一個中國的歷史、堅決反對台獨」。

據瞭解，兩岸企業家峰會是中共統戰部門催生的機制，始於2008年9月由南京市政府、江蘇省台辦組辦的海峽兩岸企業家紫金山峰會，2013年進一步各自在中國、台灣兩地完成「組織化」，並共同倡議主張，兩岸市場共同建設、加快經濟一體化，該峰會歷年來統戰功能明顯。

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